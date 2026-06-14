"Светињама се поклањати и када је човјек најсрећнији, а не само када је у проблему"

Аутор:АТВ
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Светињама се треба поклањати и када је човјек најсрећнији, молити се и захваљивати, а не само када је у проблему, рекао је свештеник Немања Видић.
Видић је навео да су вјерници ових дана имали посебну прилику да се поклоне Појасу Пресвете Богородице у Београду за који је рекао да је светиња којој се, када се о њој говори, треба дубоко поклонити.
Он је истакао да се вјерници, који су имали прилику да дођу до ове светиње, нису клањали тканини него Мајци Божијој јер је само она могла да окупи више од милион људи и да им благослов.
"Ми се поклањамо Богородици, од ње тражимо благослов и помоћ, не од појаса. Света Богородица нам кроз појас пружа руку", објаснио је свештеник Видић.
Он је додао да вјерници не треба да се клањају светињама само кад им је тешко и када им треба заштита и помоћ.
"Светињама треба да се поклањамо и кад смо најсрећнији, кад немамо никаквих проблема. Бога, Богородицу и наше светиње треба да славимо, да им се молимо и да им се захвалимо. Не треба да их се сјећамо само кад нам је мука", појаснио је овај свештеник из Новог Града.
Објаснио је да само Појас Пресвете Богородице може да повеже толики број људи који смирено чекају да јој се поклоне не гледајући на вријеме, преноси Срна.
"Данас не можете окупити неколико људи, сви имају обавезе, некуд се журе. А тамо су сви имали времена. Тамо су се људи који се први пут виде, упознали, причали, дружили, толика је снага светитељке, да окупља", рекао је Видић.
Појас Пресвете Богородице сматра се једином сачуваном реликвијом која потиче из земаљског живота Мајке Божје.
Према црквеном предању, сама Пресвета Богородица исплела га је од камиље длаке и носила током живота.
Након њеног Успења, појас је предала апостолу Томи.
Часни појас Пресвете Богородице стигао је 7. јуна у манастир Ватопед након што је у суботу 6. јуна свечано испраћен из Храма Светог Саве у Београду у којем је боравио од Спасовдана, 21. маја, и гдје му се поклонило више од милион људи.
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