Logo

Данас је Свјетски дан добровољних давалаца крви

Аутор:

АТВ
14.06.2026 08:25

Коментари:

0
добровољни даваоци крви
Фото: ATV

Свјетски дан добровољних давалаца крви обиљежава се данас, а посвећен је милионима људи који добровољно дају крв и тиме спасавају животе.

Обиљежавање Свјетског дана добровољних давалаца крви установљено је у знак сјећања на дан када је 1868. године рођен Карл Ландштајнер, аустријски биолог и љекар који је заслужан за откриће крвних група код људи, за шта је добио Нобелову награду, пише Срна.

Давање крви није само медицински чин, већ снажан израз солидарности, саосјећања и заједничке одговорности.

Иако су напредак медицине, савремена тестирања и безбједносни системи учинили трансфузију сигурнијом него икада, довољне количине безбједне крви и даље зависе искључиво од људи који редовно и добровољно дају крв.

И ове године, широм свијета организују се акције прикупљања крви, бројни програми и разговори.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Свјетски дан добровољних давалаца крви

Завод за трансфузијску медицину

крв

добровољни даваоци крви

хуманост

Коментари (0)

Више из рубрике

Sunce Nebo Suncev sistem

Друштво

Познати метеоролог објавио најновију прогнозу до краја мјесеца: Чека нас "пакао"

1 ч

0
Хороскоп

Друштво

Љето доноси драстичне промјене за ова три знакa

1 ч

0
море плажа годишњи одмор

Друштво

Шест знакова да је вријеме за годишњи одмор

11 ч

0
Вријеме је за штеточине: Могу уништити чак 50 одсто приноса

Друштво

Вријеме је за штеточине: Могу уништити чак 50 одсто приноса

11 ч

0

  • Најновије

09

09

Нови састанак ПСС-а, Народног фронта и СДС-а, нема Црнатка и Вукановића

09

06

Погинула студенткиња: Водичи је бацили са 40 метара висине без сигурносне опреме!

08

53

"Светињама се поклањати и када је човјек најсрећнији, а не само када је у проблему"

08

49

Кикс Бразила на старту Свјетског првенства

08

46

Трамп 80. рођендан слави УФЦ спектаклом у Бијелој кући

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима