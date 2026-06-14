Данас је Свјетски дан добровољних давалаца крви

Аутор:АТВ
Коментари:0
Свјетски дан добровољних давалаца крви обиљежава се данас, а посвећен је милионима људи који добровољно дају крв и тиме спасавају животе.
Обиљежавање Свјетског дана добровољних давалаца крви установљено је у знак сјећања на дан када је 1868. године рођен Карл Ландштајнер, аустријски биолог и љекар који је заслужан за откриће крвних група код људи, за шта је добио Нобелову награду, пише Срна.
Давање крви није само медицински чин, већ снажан израз солидарности, саосјећања и заједничке одговорности.
Иако су напредак медицине, савремена тестирања и безбједносни системи учинили трансфузију сигурнијом него икада, довољне количине безбједне крви и даље зависе искључиво од људи који редовно и добровољно дају крв.
И ове године, широм свијета организују се акције прикупљања крви, бројни програми и разговори.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
09
09
09
06
08
53
08
49
08
46
Тренутно на програму