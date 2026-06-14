Познати метеоролог објавио најновију прогнозу до краја мјесеца: Чека нас "пакао"

Аутор:АТВ
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Послије јучерашњих пријатних 25 степени, погоршање времена стиже данас у касним поподневним сатима уз снажне грмљавинске пљускове, а до краја јуна очекују нас и температуре до 37 степени, као и тропске ноћи.
Како је објавио Марко Чубрило на Фејсбуку, у недјељу током већег дела дана претежно сунчано и топло, док се негдје послије 17 сати, прво на сјеверозападу и северу, а увече и над сјевероисточним и источни дијеловима региона очекује јака дестабилизација атмосфере уз појаву снажних грмљавинских пљускова.
"Ови пљускови локално могу прерасти у временске непогоде са градом, обилном кишом, интензивним сијевањем и пролазно олујним вјетром", каже Чубрило.
Читав регион под снажним непогодама
Додаје да највећа вјероватноћа за снажне непогоде стоји над простором сјеверозападне Хрватске, затим Славоније, највећег дијела Војводине и сјеверне Шумадије где би нестабилности стигле данас између 17 и 21 сат.
"У току ноћи на сјеверу региона и даље би било нестабилно уз честе локалне, јаке пљускове, док би над осталим дијелом региона углавном било суво", наводи метеоролог, преноси Блиц.
У понедјељак грмљавински пљускови
У понедјељак током дана нестабилно, поново уз грмљавинске пљускове и опасност од појаве локалних непогода, овог пута највише над истоком и сјевероистоком БиХ, западном, југозападом дијелом централне Србије. У понедјељак на сјеверу свјеже уз максимуме најчешће око 19 степени Целзијуса, док ће на југу и истоку бити топлије, најчешће од 24 до 29 степени Целзијуса.
Уторак доноси југу и југоистоку региона повремене пљускове, док би над осталим дијелом региона углавном било суво, вјетар сјеверозападни, а дневни максимуми би се кретали од 21 до 25 степени Целзијуса.
Од сриједе јачање антициклона
Од сриједе слиједи јачање антициклона и до викенда ће уследити постепено, умјерено отопљење. Ноћи ће још бити свјеже док би се у петак максимуми кретали од 27 до 32 степена.
"Слиједи даље отопљење и све до око 25. јуна би било знатно топлије од просјека и углавном без падавина, уз честу појаву ноћних минимума преко 20 степени Целзијуса (тропске ноћи) и максимуме од 29 до 35, а локално и око 37 степени Целзијуса", додаје Чубрило о временској прогнози.
Истиче да се освјежење може очекивати послије 25. јуна, али за сада ћелије да ће донијети само ријеђу појаву локалних пљускова”.
"Падавине које се очекују од вечерас до сриједе могле би бити посљедње у овом мјесецу на ширем простору", напомиње Чубрило.
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