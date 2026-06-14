Љето доноси драстичне промјене за ова три знакa

Аутор:АТВ
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Љето 2026. обећава да ће бити вријеме радикалних промјена, ревизија приоритета и промјена улога у односима, на послу – па чак и унутар себе.
Многи ће се наћи на налетима успјеха: неко ће изненада достићи нов ниво, неко ће побољшати свој лични живот или добити посао из снова. Али, има и оних који би требало да буду стрпљиви – за њих ће љето бити вријеме изазова, лекција и неочекиваних обрта. Јесте ли спремни да сазнате на које хороскопске знаке се ово односи?
За вас, Близанци, љето 2026. би могло бити права емотивна потрага. Посебно у подручју личних односа. Чини се да се атмосфера згушњава од самог почетка сезоне – тензије ће расти од јуна.
До 11. јуна када Марс буде у квадрату вашег знака, чак и безазлене ријечи могу да се претворе у камен спотицања. Будите посебно опрезни између 9. и 15. јула јер би Меркур могао да узрокује скупе пропусте.
Дјеловаће вам се да вас ваши најмилији не чују, а ваш партнер као да разговара с неким другим, иако сте ви у близини. Ово није вријеме за ћутање и жаљење. Напротив, искрени, иако тешки, разговори могу да ублаже напетост и врате реципроцитет, пише Глас Српске
Савјет звијезда: не нагађајте нити провјеравајте телефон вољене особе, само поставите директно питање. Искреност ће бити спас.
Финансијска тема овог љета ће бити прави тест ваше зрелости и проницљивости. Све ће почети сасвим безопасно – примамљиве понуде, изгледи за лаку зараду, лијепа обећања.
Али, звијезде упозоравају: од 18. до 24. јуна активираће се илузорни утицаји Нептуна па је у том периоду посебно лако упасти у замку очекивања.
Међутим, други налет – од 5. до 12. августа – може донијети неочекиване издатке или неуспјешна улагања, посебно ако подлегнете притиску других.
Финансијска мудрост током љета 2025. није само способност рећи “не”, већ и способност разликовати интуицију од фантазије, пише Тхе Даy. Да, нико вам не брани да сањате, али нека вас снови подстакну на стварну акцију.
Савјет за вас: пре него било што потпишете или пребаците новац – наспавајте се, поразговарајте с неким у кога имате повјерења и тек онда донесите одлуку. Понекад је пауза ваш најбољи алат за улагање.
Ваш унутрашњи мотор обично ради глатко – брзина, страст, одлучност. Али овог љета, можете осјећати као да вам понестаје горива и путања којом сте јурили више није узбудљива.
Тај пад ће бити посебно видљив почетком јула: од 2. до 7. Меркур улази у напети аспект са Сатурном, а то је прожето поремећајима у распореду, неспоразумима на послу и осјећањем да сте једноставно скренули погрешним путем.
Друга тешка тачка је 19. – 20. август може доћи до преклапања и прекомјерног рада, поготово ако поново покушате да све држите под контролом.
Занимљиво је да се управо ти кварови у систему могу показати као ваши трагови. Нешто у вашем приступу послу треба ажурирати – било да се ради о расподјели задатака, вашем ставу према перфекционизму или вашој вјечној навици да преузимате све одједном.
Дозволите себи да успорите, организујете се и можда делегирате неке одговорности.
Звијезде препоручују: посматрајте шта и ко вам одузима снагу, а што је пуни – у овим ћете одговорима пронаћи прави вектор.
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