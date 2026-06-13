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Шест знакова да је вријеме за годишњи одмор

Аутор:

АТВ
13.06.2026 21:28

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море плажа годишњи одмор
Фото: Pexel/Nati

Свакодневни стрес доводи до психичког и физичког изгарања. Постоје знакови који јасно указују на то да вам је хитно потребан одмор од свега.

Колеге вас испитују да ли сте добро

Други људи вјероватно прије вас примјећују да сте под стресом, раздражљиви или нервозни. Ако вам колеге прилазе и говоре “изгледаш уморно” или “је ли све у реду?”, то може да буде јасан знак да вам је одмор неопходан.

Често правите грешке у раду

Хроничан стрес често је узрок грешкама на послу и знак да морате успорити темпо. Због умора губимо способност фокуса и не можемо се послу посветити на посвећен начин и са пуном пажњом.

Све вас боли

Леђа, глава, очи, стомак… Кад смо под стресом, тијело постаје мање отпорно на бол, па се може десити да вас глава боли чешће него иначе.

Проблеми са спавањем

Несаница или повећана потреба за сном због умора такође су индикатори стреса. Понекад нас проблеми једноставно превише оптерећују да не можемо заспати, а понекад смо толико безвољни да бисмо циjeли дан дријемали. Ни једно од ова два стања није нормално, а оба јасно показују да нам је потребан одмор.

Не подносите више свој посао

Људи који су под превеликим стресом и притиском изгубе перспективу и не могу пронаћи мотивацију за посао који обављају. То није ништа необично у данашње вријеме када смо сви преоптерећени обавезама. Међутим, ако вам је посао постао неподношљиво тежак, онда је право вријеме за одмор, пише РадиоСарајево

Имате потребу да се изолујете

Немате воље за дружењем с пријатељима, избјегавате њихове позиве и једноставно не желите да сте с другим људима. Сви повремено желимо вријеме за себе, али избјегавање интеракције с блиским људима знак је да сте прегорили од обавеза.

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Тагови :

годишњи одмор

Љетовање

здравље

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