Logo

Уклоњене заставе БиХ у Чапљини

Аутор:

АТВ
13.06.2026 18:59

Коментари:

1
Уклоњене заставе БиХ у Чапљини
Фото: Vijesti.ba

Радници Електропривреде ХЗХБ, уз присуство полиције, уклонили су заставе БиХ које су биле постављене на жицама као симбол подршке на Свјетском првенству у Чапљини.

Скинуто је око 150 застава, пишу Вијести.ба.

Овај чин изазвао је буру у ФБиХ, нарочито због присуства полиције током уклањања. Медији пишу да је додатно проблематично то што се све дешава у Чапљини, чији су грб, застава, печат и Дан Чапљине, проглашени неуставним јер не одражавају равноправност свих грађана, већ само представљају обиљежја једног народа.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

уклањање застава БиХ

Чапљина

Коментари (1)

Прочитајте више

Руски предсједник Владимир Путин, десно, и предсједник Казахстана Касим-Жомарт Токајев улазе у салу током званичне церемоније добродошлице на Међународном аеродрому у близини Астане, Казахстан, у среду, 27. маја 2026.

Свијет

Путин свечано дочекан у Астани: Небо обојено у бојама руске заставе

2 седм

0
Додик уручио гувернеру Санкт Петербурга Орден заставе Републике Српске

Република Српска

Додик уручио гувернеру Санкт Петербурга Орден заставе Републике Српске

1 седм

2
Шест младића из Црне Горе приведено због српске заставе

Србија

Шест младића из Црне Горе приведено због српске заставе

2 седм

0
Lisice zatvor pritvor

Србија

Детаљи привођења у Призрену: Младићи из Црне Горе кажњени због српске заставе

2 седм

0

Више из рубрике

фудбал утакмица гледање спорт

Друштво

Три једноставна оброка, која можете припремити код куће за гледање утакмица

4 ч

0
Почела Школа косидбе на Балкани

Друштво

Почела Школа косидбе на Балкани

5 ч

0
Град Бањалука

Друштво

Сутра до 32 степена, у појединим дијеловима пљускови

6 ч

0
Конференција Требиње 2026. "Градимо регион"

Друштво

Градимо регион - од породичне фирме до регионалног лидера

6 ч

0

  • Најновије

21

13

За бербу малина 120 КМ дневница: Радника ни на видику

21

03

"Српска има визију и снагу": Додик о изградњи ауто-пута Брчко–Бијељина

20

55

Фестивал кошарке окупио више од 700 дјечака и дјевојчица

20

50

Мушкарац погинуо на рафтингу

20

49

Мексичка политичарка славила побједу на Мундијалу: Деколте засјенио славље

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима