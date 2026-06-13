Уклоњене заставе БиХ у Чапљини

Аутор:АТВ
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Радници Електропривреде ХЗХБ, уз присуство полиције, уклонили су заставе БиХ које су биле постављене на жицама као симбол подршке на Свјетском првенству у Чапљини.
Скинуто је око 150 застава, пишу Вијести.ба.
Овај чин изазвао је буру у ФБиХ, нарочито због присуства полиције током уклањања. Медији пишу да је додатно проблематично то што се све дешава у Чапљини, чији су грб, застава, печат и Дан Чапљине, проглашени неуставним јер не одражавају равноправност свих грађана, већ само представљају обиљежја једног народа.
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