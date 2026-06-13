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Почела Школа косидбе на Балкани

Аутор:

АТВ
13.06.2026 15:40

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Почела Школа косидбе на Балкани
Фото: Srna

На Балкани код Мркоњић Града данас је за д‌јецу узраста од девет до 12 година почела Школа косидбе у оквиру које ће бити у прилици да науче основне технике ручног кошења траве косом кованицом.

Организатор Школе косидбе је Агенција за привредни развој, чији је директор Дијана Еремија рекла новинарима да ће традиционална манифестација "Косидба на Балкани - Меморијал Лазар Лакета" ове године почети новином - премијерним такмичењем д‌јечака у ручном кошењу траве, преноси Срна

"Да би се д‌јечаци такмичили на Балкани, неопходно је да прођу Школу косидбе, а обуку ће одржати наш најтрофејнији косац Милорад Сладојевић Ђели, који је уједно и ковач коса кованица. На овај начин смо жељели да д‌јеци дочарамо косидбу, колико је за то потребно вјештине и снаге", навела је Еремија.

Она је позвала све који воле традицију и косидбу да 4. јула дођу на Балкану и подрже све учеснике, као и д‌јечаке из Школе косидбе који ће косити раме уз раме са најтрофејнијим косцима на манифестацији "Косидба на Балкани".

Косац Милорад Сладојевић рекао је да ће д‌јечацима показати основне технике кошења траве и оцијенио да је ово најбољи начин очувања традиције и обичаја овог краја.

Дванаестогодишњи Димитрије Маркановић радује се, каже, учешћу у Школи косидбе на Балкани и вјерује да ће научити да коси, а и деветогодишњи Арсеније Кежић је мишљења да ће имати прилику да научи много тога.

Традиционална манифестација "Косидба на Балкани - Меморијал Лазар Лакета" почеће 3. јула Косачком смотром фолклора на Тргу српске војске у Мркоњић Граду. Централни дио, такмичење у традиционалном кошењу траве, биће одржан 4. јула.

Организатор је Агенција за привредни развој, а покровитељ општина Мркоњић Град.

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Тагови :

Школа косидбе на Балкани

Дјеца

Језеро Балкана

Мркоњић Град

традиција

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