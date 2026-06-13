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Градимо регион - од породичне фирме до регионалног лидера

Аутор:

АТВ
13.06.2026 14:59

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Конференција Требиње 2026. "Градимо регион"
Фото: Уступљена фотографија

Требиње 2026 - Градимо регион конференција је која се одржава по први пут, али ће окупити најзначајније компаније које својим радом већ увелико мијењају и граде регион. Све те компаније су кренуле од нуле као добра идеја и мали породични бизнис, данас су заштитни знак својих средина, регија и држава.

На првој конференцији ће се представити и компанија МЕГАТРОН која је основана 01.12.1989. године и једно је од најстаријих регистрованих предузећа у Херцег Новом. Оснивачи и власници фирме су породица Шакотић, која од тренутка оснивања послује по истим принципима, у циљу очувања и наставка традиције ове фирме, а која представља квалитет и законитост у пружању услуга из домена исте.

"Мегатрон се бави пројектовањем, извођењем радова, вршењем стручног надзора, консалтингом и инжењерингом у грађевинарству. Фирма се бави и пружањем интелектуалних услуга из области права и грађевине, тако да на једном мјесту клијент може добити комплетну услугу од добијања потребних докумената, израде пројектне документације идејних и главних пројеката, прибављања дозволе за изградњу и извођења грубих грађевинских и занатских радова, укњижбе објеката и продаје готовог производа – стана, објекта...", објашњавају из Мегатрона.

Истичу да имају добар однос са инвестиционим банкама и да имају и добро сихнронизован тим.

"У људски фактор улажемо константно и међу приоритетима нам је задовољство и безбједност у обављању посла наших запослених. Иако мала породична компанија у сталном радном односу имамо мастер инжењера архитектуре, инжењера грађевинарства, мастер инжењера quality менаџмента, менаџера у пословању и дипломираног правника. Структура осталих запослених обухвата школоване мајсторе разних профила, помоћне раднике, трговце, возаче и машинисте...", кажу у компанији Мегатрон.

Стан
Стан

Компанија DINECO годинама уназад је заштитни знак града на Требишњици. Зато ће и ова некада породична фирма, а сада регионални бренд бити дио конференције Требиње 2026 - Градимо регион.

"Регионални лидер за производњу намјештаја „DINECO" д.о.о. већ више од двадесет година успјешно опрема хотеле, ресторане, кафиће, образовне и здравствене установе, као и приватне објекате. Компанија је специјализована за реализацију великих пројеката и пружање комплетних ентеријерских рјешења, од пројектовања до финалне изведбе.

Са производним погонима у Требињу и Бања Луци те тимом од 150 стручњака различитих профила, међу којима издвајају архитекте, столаре, ЦНЦ инжењере, DINECO успјешно послује на тржиштима Босне и Херцеговине, Хрватске, Црне Горе, Србије, Аустрије као и у остатку Европске Уније. Кроз спој савремене технологије, стручности и посвећености квалитету, компанија гради дугорочна партнерства заснована на повјерењу те потврђује своју водећу позицију у области производње и опремања ентеријера", кажу из компаније Dineco d.o.o.

ХИДРО-КОП је бањалучка фирма која ће се такође представити у Требињу. Ова фирма је основана у априлу 1990. године, као грађевинско предузеће на подручју Босне и Херцеговине, са циљем да се својим радом, поштовањем рокова, квалитетом и професионалношћу докаже на пољу грађевинарства и пројектовања, да се пласира у сам врх грађевинске дјелатности и подстакне конкуренцију, да допринесе равномјернијем развоју и достизању одређеног нивоа квалитета у грађевинарској дјелатности уопште. У томе су и успјели.

"Данас смо један од лидера у извођењу грађевинских радова у областима нискоградње, хидроградње и високоградње, са бројним успјешно реализованим пројектима широм Босне и Херцеговине. Од самог оснивања наш циљ је да квалитетом, професионалним приступом и поштовањем рокова градимо повјерење инвеститора и партнера, истовремено доприносећи развоју грађевинског сектора и стварању прилика за младе инжењере, техничаре и занатлије. Кроз све наше пројекте посебан акценат стављамо на квалитет изведених радова, примјену савремених стандарда те пружање сигурности и дугорочне вриједности нашим клијентима и партнерима. Посебно смо поносни на развој стамбеног насеља Панорама у Бањa Луци, које представља спој квалитетне градње, функционалних рјешења и уређеног животног амбијента. Учешће на конференцији „Градимо регион“ за нас је прилика да представимо своја искуства, размијенимо знања са колегама из струке и допринесемо разговору о будућем развоју грађевинске индустрије у региону. Више информација о нашим пројектима и пословању доступно је на нашем сајту hidrokop.com ", истичу из компаније Хидро-коп.

Прва конференција Требиње 2026 - Градимо регион одржаће се 18. и 19. јуна у требињском Културном центру. Како се већ сада зна, учешће ће узети око 100 фирми и институција са око 400 учесника.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

Требиње

станови

Требиње 2026: Градимо регион

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