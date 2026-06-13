Од понедјељка пробни попис пољопривреде у Српској

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Пробни попис пољопривреде у Републици Српској биће проведен од понедјељка до петка, од 15. до 19. јуна, на подручју три насељена мјеста града Бијељина - Нови, Доњи Драгаљевац и Мала Обарска, а обухватиће око 250 пољопривредних домаћинстава, саопштено је из Републичког завода за статистику.
Биће прикупљани подаци о пољопривредним газдинствима, кориштењу пољопривредног земљишта, усјевима, воћњацима и виноградима, сточном фонду, пољопривредној механизацији, радној снази, објектима, органској производњи и другим релевантним обиљежјима који су значајни пољопривреду.
Резултати пробног пописа неће бити објављивани, а користиће се искључиво за тестирање пописних процедура, оцјену квалитета прикупљених информација и унапређење методологије и организације будућег пописа.
Из Завода су апеловали да пољопривредна домаћинства обухваћена пробним пописом приме пописиваче и давањем тачних и потпуних одговора допринесу успјешној реализацији ове важне активности.
Пробни попис организује се у оквиру Пројекта подршке попису пољопривреде у БиХ с циљем тестирања методолошких, организационих и техничких рјешења која ће бити кориштена приликом спровођења будућег пописа пољопривреде.
Из Завода за статистику су навели да попис пољопривреде представља једно од најзначајнијих статистичких истраживања у статистичком систему Републике Српске и БиХ јер обезбјеђује свеобухватне и поуздане податке о структури пољопривреде и стању у овом изузетно важном сектору.
Пописивање ће спроводити посебно обучени пописивачи, који ће податке прикупљати директним разговором са члановима пољопривредних домаћинстава и уносити их у електронске упитнике кориштењем преносивих рачунара.
Пописивачи ће посједовати одговарајуће акредитације Републичког завода за статистику.
"Сви подаци прикупљени током пробног пописа користиће се искључиво у статистичке сврхе и биће заштићени у складу са одредбама Закона о статистици Републике Српске", навели су из Завода за статистику Републике Српске.
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