„Дани Крфске улице“ – Обилићево слави 40 година насеља

Аутор:АТВ
Коментари:0
Савјет мјесне заједнице Обилићево, у сарадњи са ЗЕВ-овима из Крфске улице, организује манифестацију „Дани Крфске улице“, поводом обиљежавања 40 година од изградње насеља. Овај догађај биће одржан у недјељу, 14. јуна 2026. године, а грађанима свих генерација понудиће богат цјелодневни програм испуњен дружењем, забавом, спортским и едукативним садржајима.
Циљ манифестације је окупљање комшија, јачање заједништва и обиљежавање четири деценије постојања једног од препознатљивих дијелова насеља Обилићево. Посјетиоци ће током дана имати прилику да уживају у бројним бесплатним садржајима, дјечијим играма, музичком програму, спортским активностима, као и дружењу са фудбалерима ФК Борац.
Програм почиње у јутарњим часовима постављањем клупа и уређењем простора, док ће грађанима од 8.00 до 12.00 часова бити омогућена бесплатна кафа у локалима „М“ и „Фирма“, као и бесплатна кафа и сладолед за комшије у кафеу Дулцинеа.
У оквиру здравственог сегмента програма, од 8.30 до 11.00 часова биће организовано бесплатно мјерење крвног притиска и нивоа шећера у крви, уз разговор са докторима.
Најмлађе очекују дјечије игре без граница, осликавање лица, музичко-забавни садржаји и бројне активности током цијелог дана, док ће љубитељи спорта од 10.00 до 11.00 часова имати прилику за дружење и фотографисање са фудбалерима ФК Борац.
Посјетиоци ће моћи да присуствују и исцртавању мурала, саобраћајној авантури и полигону безбједности саобраћаја, а обезбијеђени су и поклон бонови за мушке и женске фризерске салоне у комшилуку.
Вечерњи дио програма резервисан је за дружење уз коктеле, ДЈ програм и роштиљ, чиме ће бити заокружена прослава јубилеја Крфске улице.
Организатори позивају све грађане Бање Луке, а посебно становнике Обилићева, да својим присуством увеличају ову манифестацију и заједно обиљеже 40 година заједништва, комшијских односа и развоја насеља.
Видимо се у Крфској улици – гдје комшије постају пријатељи!
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Фудбал
2 седм0
Република Српска
3 седм1
Република Српска
3 седм6
Република Српска
3 седм7
Друштво
4 ч0
Друштво
15 ч0
Друштво
16 ч0
Друштво
19 ч0
Најновије
11
55
11
45
11
44
11
37
11
34
Тренутно на програму