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„Дани Крфске улице“ – Обилићево слави 40 година насеља

Аутор:

АТВ
13.06.2026 08:18

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Дани Крфске улице
Фото: Ustupljena fotografija

Савјет мјесне заједнице Обилићево, у сарадњи са ЗЕВ-овима из Крфске улице, организује манифестацију „Дани Крфске улице“, поводом обиљежавања 40 година од изградње насеља. Овај догађај биће одржан у недјељу, 14. јуна 2026. године, а грађанима свих генерација понудиће богат цјелодневни програм испуњен дружењем, забавом, спортским и едукативним садржајима.

Циљ манифестације је окупљање комшија, јачање заједништва и обиљежавање четири деценије постојања једног од препознатљивих дијелова насеља Обилићево. Посјетиоци ће током дана имати прилику да уживају у бројним бесплатним садржајима, дјечијим играма, музичком програму, спортским активностима, као и дружењу са фудбалерима ФК Борац.

Програм почиње у јутарњим часовима постављањем клупа и уређењем простора, док ће грађанима од 8.00 до 12.00 часова бити омогућена бесплатна кафа у локалима „М“ и „Фирма“, као и бесплатна кафа и сладолед за комшије у кафеу Дулцинеа.

У оквиру здравственог сегмента програма, од 8.30 до 11.00 часова биће организовано бесплатно мјерење крвног притиска и нивоа шећера у крви, уз разговор са докторима.

Најмлађе очекују дјечије игре без граница, осликавање лица, музичко-забавни садржаји и бројне активности током цијелог дана, док ће љубитељи спорта од 10.00 до 11.00 часова имати прилику за дружење и фотографисање са фудбалерима ФК Борац.

Дани Крфске улице
Дани Крфске улице

Посјетиоци ће моћи да присуствују и исцртавању мурала, саобраћајној авантури и полигону безбједности саобраћаја, а обезбијеђени су и поклон бонови за мушке и женске фризерске салоне у комшилуку.

Вечерњи дио програма резервисан је за дружење уз коктеле, ДЈ програм и роштиљ, чиме ће бити заокружена прослава јубилеја Крфске улице.

Организатори позивају све грађане Бање Луке, а посебно становнике Обилићева, да својим присуством увеличају ову манифестацију и заједно обиљеже 40 година заједништва, комшијских односа и развоја насеља.

Видимо се у Крфској улици – гдје комшије постају пријатељи!

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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