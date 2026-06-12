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Лото бројеви: Извучена комбинација у 47. колу

Аутор:

АТВ
12.06.2026 20:10

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Лото резултати бројеви данас 10 коло 3.2.2026 (фебруар) Лото Србија
Фото: ATV

Лото резултати 47. кола, које је извучено 12.06.2026. године у организацији Лутрије Републике Српске и Државне лутрије Србије, донијели су сљедећу комбинацију бројева: 27, 7, 29, 15, 28, 2, 18

Лото 7/39 резултати, 47. коло

У главном лото извлачењу чија вриједност награде је износила 700.000 КМ, извучени су бројеви: 2, 7, 15, 18, 27, 28, 29

У овој игри није било добитника

Лото плус резултати, 47. коло

У игри Лото плус, за седмицу у износу 5.160.000 КМ, извучени су бројеви: 3, 7, 8, 11, 19, 21, 25

У овој игри није било добитника.

Џокер резултати, 47. коло

Џокер игра у 47. колу износила је 960.000 КМ, извучени су бројеви: 3, 8, 3, 0, 9, 6

Ни у овој игри није било добитника.

Резултати извлачења Лутрије Републике Српске и Државне лутрије Србије су објављени одмах након званичног телевизијског извлачења у програму АТВ-а.

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