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Отворен стечај над рудником "Нова Љубија"

Аутор:

АТВ
12.06.2026 15:07

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Рудник Нова Љубија
Фото: ATV

Окружни привредни суд у Приједору отворио је стечај над приједорским рудником "Нова Љубија" и именовао Љиљану Мандић из Приједора за стечајног управника, објавио је данас овај суд.

Позвани су повјериоци да у року од 30 дана пријаве суду своја потраживања и да обавијесте стечајног управника и суд о томе која права осигурања потражују на предметима имовине стечајног дужника и на којим предметима се потражује право осигурања.

"Позивају се лица која имају обавезе према стечајном дужнику да их без одгађања извршавају", наводи се у рјешењу о покретању стечаја.

Испитно и извјештајно рочиште заказани су за 21. август.

Стечајни поступак иницирао је Гордан Павловић из Фоче, овлаштен за заступање рудника "Нова Љубија", а на основу његове и изјаве привременог стечајног управника, налаза и мишљења вјештака економске струке и увида у приложену материјално-финансијску документацију, суд је утврдио да су испуњени услови да се отвори стечајни поступак.

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Тагови :

Нова Љубија

Рудник Нова Љубија

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