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"Ребалансом повећање субвенција Жељезницама за 35 милиона КМ"

Аутор:

АТВ
11.06.2026 15:49

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Жељезнице Републике Српске, воз
Фото: АТВ

Министар финансија Републике Српске Зора Видовић рекла је да је ребалансом буџета Српске за ову годину предвиђено и повећање субвенције за "Жељезнице Републике Српске" за додатних 35 милиона КМ.

"Жељезнице су дошле у тежак положај јер је жељезара Зеница стала, Љубија је стала. Жељезнице немају више шта да превозе и ми морамо обезбиједити људима плате. Не можемо их пустити да остану без плата до краја године", рекла је Видовићева на конференцији за новинаре након данашње сједнице Владе Републике Српске.

Влада Републике Српске усвојила је данас Приједлог ребаланса буџета за ову годину у износу од осам милијарди 525 милиона КМ, што је увећање за милијарду и 116 милиона КМ, преноси Срна.

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Тагови :

Жељезнице Републике Српске

Влада Републике Српске

Министарство финансија

Зора Видовић

Нова Љубија

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