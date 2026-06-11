НБС донијела нову одлуку о каматама

Аутор:АТВ
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Извршни одбор Народне банке Србије (НБС) одлучио је на данашњој сједници да референтну каматну стопу задржи на нивоу од 5,75%, као и да на непромијењеним нивоима задржи каматне стопе на депозитне (4,5%) и кредитне олакшице (7,0%).
Приликом доношења наведене одлуке, Извршни одбор је прије свега имао у виду остварено и очекивано кретање инфлације у наредном периоду, као и ризике из међународног окружења који могу утицати на њено кретање.
У складу с очекивањима Извршног одбора, међугодишња инфлација је у априлу износила 3,3%, при чему је њено убрзање са 2,8% у марту готово у потпуности посљедица знатног раста свјетских цијена нафте и по том основу виших цијена нафтних деривата на домаћем тржишту.
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Раст цијена нафтних деривата би био већи да држава није предузела мјере – смањење акциза на гориво и снабдијевање тржишта из сопствених резерви.
Према оцјени Извршног одбора, инфлација би требало да настави да се креће у границама циља до септембра, а да након тога, крајем ове и почетком наредне године, привремено благо пређе горњу границу циља, под утицајем више свјетске цијене нафте и других примарних производа, као и ниске базе из септембра прошле године усљед примјене уредбе којом су марже у трговини на велико и мало биле ограничене на 20%.
Под претпоставком да је актуелни енергетски шок привремен, инфлација би потом требало да успори и да се врати у границе циља средином 2027, а затим да у тим границама остане до краја периода пројекције. Према оцјени Извршног одбора, успоравању инфлације током наредне године ће допринијети и даље рестриктиван карактер монетарне политике, очекивано постепено слабљење трошковних притисака из међународног окружења, као и очекивано успоравање раста реалних зарада.
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Сукоб на Блиском истоку и затварање пролаза кроз Ормуски мореуз за већину бродова повећали су забринутост да би енергетска криза могла да доведе до поновног раста инфлације на глобалном нивоу. Раст свјетске цене нафте представља шок на страни понуде, који повећава инфлацију директно, преко виших цијена горива и индиректно, преко виших трошкова за предузећа. С друге стране, по том основу смањује се расположиви доходак становништва за потрошњу, а повећава неизвјесност и слаби економска активност, што додатно усложњава процес одлучивања о монетарној политици.
Подаци за сада говоре да у већини земаља доминирају примарни инфлациони ефекти, с тим да централне банке изражавају спремност да реагују повећањем својих референтних каматних стопа уколико дође до значајнијег раста инфлационих очекивања и зарада. Као велики нето увозник енергената, Европа је посебно осјетљива на енергетске шокове. Инфлација је у зони евра, најважнијем економском партнеру Србије, повећана на 3,2% у мају (са око 2% прије избијања сукоба), првенствено због ескалације сукоба на Блиском истоку и раста свјетске цијене нафте.
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Неизвјесност у погледу макроекономских ефеката сукоба на Блиском истоку и даље је висока, јер би могло да дође и до знатнијег раста цијена контејнерског транспорта и минералних ђубрива, нарушавања ланаца снабдијевања, инвестиционог и потрошачког повјерења, као и токова робе и капитала. Коначне ефекте енергетског шока на глобалну, као и домаћу инфлацију и економску активност тешко је процијенити, јер зависе од дужине трајања и интензитета самог сукоба.
Према подацима Републичког завода за статистику, реални међугодишњи раст бруто домаћег производа у првом тромјесечју 2026. износио је 3,2% и био је виши од прве процјене која је износила 3,0%. Поред тога, доступни мјесечни показатељи за април указују на позитивна кретања у индустрији, трговини на мало и туризму, што је у складу с нашом мајском пројекцијом привредног раста од 3% у овој години.
У досадашњем току године, расту бруто домаћег производа доприносе и домаћа тражња и нето извоз, при чему се у наредном периоду додатни позитивни ефекти на економску активност могу очекивати и од реализације инвестиционих пројеката у оквиру програма Скок у будућност – Србија Експо 2027, а у 2027. години и од одржавања специјализоване изложбе Експо.
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Подршку економској активности пружа и раст кредитне активности према привреди и становништву, који је у априлу убрзао на 17,1% међугодишње. Ипак, привредна активност остаје под утицајем глобалне неизвјесности изазване геополитичким тензијама и растом цијена енергената, што може негативно да се одрази на инвестиционо и потрошачко повјерење и токове капитала.
У таквим околностима, Народна банка Србије наставља да води опрезну монетарну политику, уз одржавање релативне стабилности девизног курса. Уколико процијени да раст свјетске цијене нафте има израженије секундарне ефекте на остале цијене преко инфлационих очекивања, Народна банка Србије ће реаговати свим расположивим инструментима.
Наредна сједница Извршног одбора на којој ће се разматрати економска кретања и донијети одлука о референтној каматној стопи одржаће се 9. јула 2026. године.
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