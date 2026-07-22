Вијеће народа одбило вето Бошњака, одлука на Уставном суду Српске

Аутор:Маријана Ивељић
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Вијеће за заштиту виталног националног интереса Уставног суда Републике Српске одлучиваће о томе да ли је недавно усвојеним допунама Кривичног законика и Закона о гробљима и погребној дјелатности повријеђен национални интерес бошњачког народа у Републици Српској.
Бошњачки клуб у Вијећу народа тражио је и заштиту виталног националног интереса и због Декларације о заштити виталних националних интереса српског народа у БиХ.
Бошњацима је посебно спорна Декларација. Зато што се како кажу искључиво бави заштитом српских интереса.
"Дакле кроз заштите српског језика, српских православних манастира, српске културе и традиције ни у једном моменту не стављајући до знања да се таква заштита не може односити да не може ићи на штету других народа у БиХ", каже Алија Табаковић, предсједник Клуба делегата бошњачког народа у Вијећу народа Српске.
"Било би природно да је Народна скупштина у складу са Уставом усвојила декларацију у којој стоји да ће бити владавина Закона да ће вјерска обиљежја и национална обиљежја свих конститутивних народа бити заштићена", каже Адил Османовић, делегат у Клубу бошњачког народа у Вијећу народа Републике Српске.
Право Републике Српске је да уређује све аспекте живота из своје надлежности, јасан је предсједник парламента Српске. То су, између осталог, симболи, гробља и заставе.
"Треба да се ослонимо једни на друге и да се договарамо једни са другима а не да користимо ОХР или Суд БиХ једни против других. Ми то нисмо радили другим народима, нисмо оспоравали њихове надлежности ни у ФБиХ нити смо када то подузимали али смо трпили подметања која су ван границе права и и демократских правила и сада трпимо једну врсту подметања када се политички акт Декларације покушава третирати у правној материји инструментализујући и Вијеће народа и Уставни суд Републике Српске", каже Ненад Стевандић, предсједник Народне скупштине Републике Српске.
У Декларацији која је предложена на захтјев БОРС-а између осталог се наводи да је неопходно покренути поступке за поништење низа одлука високих представника које су донесене на основу тзв. бонских овлаштења. Она, наводе из БОРС-а не угрожава друге народе.
"Овим се буди српски интерес, овим се буди да сви ми поведемо рачуна о нашим интересима. Исто тако Декларација ни једном ријечју није угрозила друге народе, нисмо планирали, нисмо имали жељу да угрозимо. Сви други народи исто тако имају право да све оно што ми за себе тражимо али смо свјесни шта српски народ пролази на територији других држава", каже Милован Гагић, Предсједник Предсједништва Борачке организације Републике Српске
Бошњацима су спорни и усвојени Закон о гробљима и погребној дјелатности Републике Српске, којим је предвиђено увођење новчаних казни за одговорне за симболе на гробљима које величају и промовишу идеологију НДХ, као и усташку, нацистичку и фашистичку идеологију као и Закон о допунама Кривичног законика Републике Српске, којим се предвиђа до три године затвора за величање НДХ и тзв. Армије БиХ.
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