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Цвијановић: Српске жртве заслужују истину и поштовање

22.07.2026 16:04

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Цвијановић: Српске жртве заслужују истину и поштовање
Фото: Ustupljena fotografija

Српски члан Предсједништва Босне и Херцеговине Жељка Цвијановић оцијенила је да међународна кампања Меморијалног центра Републике Српске „Learn About Serbian Suffering– Упознајте српско страдање“ представља примјерен и достојанствен начин да се пред међународном јавношћу отвори дијалог о страдању српског народа.

Говорећи о значају кампање реализоване у Њујорку, Цвијановићева је истакла да српске жртве заслужују истину, као и да је вријеме да они који су годинама окретали главу коначно погледају у лице страдању српског народа и према њему се односе с поштовањем.

По први пут у историји у Сједињеним Америчким Државама, прича о страдању српског народа представља се кроз велику међународну мултимедијалну кампању у самом срцу Њујорка.

Меморијални центар Републике Српске представио је међународној јавности кампању „Learn About Serbian Suffering – Упознајте српско страдање“, у оквиру које се 10. и 11. јула одржала покретна мултимедијална изложба са документованим чињеницама о вјековном страдању српског народа.

Кампања Упознајте српско страдање

Република Српска

У Њујорку започела свјетска кампања Меморијалног центра о страдању српског народа

Покретна изложба 10. и 11. јула представљена је улицама Менхетна, једног од најпрепознатљивијих и најпрометнијих урбаних центара свијета, чија дневна популација, заједно са становницима, запосленима, туристима и посјетиоцима, достиже готово четири милиона људи. Садржаји кампање приказују се на најпознатијим локацијама Њујорка, укључујући простор испред сједишта Уједињених нација, као и бројне друге локације које представљају симболе глобалне дипломатије, медија и савременог урбаног живота.

На дигиталним екранима приказивана је документарна грађа, архивске фотографије и историјске чињенице, праћени QR кодом који посјетиоце води на званичну интернет страницу Меморијалног центра Републике Српске, посебно припремљену за међународну публику.

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Тагови :

Жељка Цвијановић

Меморијални центар Српске

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