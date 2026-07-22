Цвијановић: Српске жртве заслужују истину и поштовање

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Српски члан Предсједништва Босне и Херцеговине Жељка Цвијановић оцијенила је да међународна кампања Меморијалног центра Републике Српске „Learn About Serbian Suffering– Упознајте српско страдање“ представља примјерен и достојанствен начин да се пред међународном јавношћу отвори дијалог о страдању српског народа.
Говорећи о значају кампање реализоване у Њујорку, Цвијановићева је истакла да српске жртве заслужују истину, као и да је вријеме да они који су годинама окретали главу коначно погледају у лице страдању српског народа и према њему се односе с поштовањем.
По први пут у историји у Сједињеним Америчким Државама, прича о страдању српског народа представља се кроз велику међународну мултимедијалну кампању у самом срцу Њујорка.
Меморијални центар Републике Српске представио је међународној јавности кампању „Learn About Serbian Suffering – Упознајте српско страдање“, у оквиру које се 10. и 11. јула одржала покретна мултимедијална изложба са документованим чињеницама о вјековном страдању српског народа.
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У Њујорку започела свјетска кампања Меморијалног центра о страдању српског народа
Покретна изложба 10. и 11. јула представљена је улицама Менхетна, једног од најпрепознатљивијих и најпрометнијих урбаних центара свијета, чија дневна популација, заједно са становницима, запосленима, туристима и посјетиоцима, достиже готово четири милиона људи. Садржаји кампање приказују се на најпознатијим локацијама Њујорка, укључујући простор испред сједишта Уједињених нација, као и бројне друге локације које представљају симболе глобалне дипломатије, медија и савременог урбаног живота.
На дигиталним екранима приказивана је документарна грађа, архивске фотографије и историјске чињенице, праћени QR кодом који посјетиоце води на званичну интернет страницу Меморијалног центра Републике Српске, посебно припремљену за међународну публику.
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