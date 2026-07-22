Пало прво хапшење због ширења афричке куге

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Српска полиција ухапсила је П.Д. из Сремске Митровице због сумње да се није придржавао прописаних мјера ради спречавања и сузбијања афричке куге свиња и наставио да прерађује и ставља у промет свињско месо.
Припадници Министарства унутрашњих послова, Одељења криминалистичке полиције Полицијске управе у Сремској Митровици, у сарадњи са Управом криминалистичке полиције, Службом за сузбијање криминала и инспекцијским органима Управе за ветерину Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде, ухапсили су П. Д. (1971) због постојања о снова сумње да је извршио кривично дјело преношење заразних болести код животиња и биљака.
- Како се сумња, у периоду од 22. новембра 2025. до 21. јула 2026. године поступао је супротно мјерама које је донијела Управа за ветерину ради спречавања и сузбијања афричке куге свиња на подручју насељеног мјеста Салаш Ноћајски. Упркос важећим мјерама, наставио је да прерађује и ставља у промет свињско месо на свом газдинству - саопштио је МУП.
Како се наводи приликом контроле на газдинству затечено је 7.060 килограма свјежег меса, полупроизвода и производа од меса за које осумњичени није посједовао пратећу документацију нити доказ о поријеклу.
- По налогу ветеринарске инспекције, затечено месо, произведено у нерегистрованом објекту, непознатог поријекла, одузето је и упућено на уништење. По налогу Основног јавног тужилаштва у Сремској Митровици, осумњиченом је одређено задржавање до 48 сати и, уз кривичну пријаву, биће спроведен у надлежно тужилаштво, истиче се у саопштењу МУП-а Србије.
(Блиц)
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Србија
2 ч0
Србија
2 ч0
Србија
4 ч0
Србија
4 ч0
Најновије
18
26
18
11
18
07
18
00
17
57
Тренутно на програму