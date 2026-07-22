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Пало прво хапшење због ширења афричке куге

Аутор:

АТВ редакција
22.07.2026 16:44

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Пало прво хапшење због ширења афричке куге
Фото: Tanjug

Српска полиција ухапсила је П.Д. из Сремске Митровице због сумње да се није придржавао прописаних мјера ради спречавања и сузбијања афричке куге свиња и наставио да прерађује и ставља у промет свињско месо.

Припадници Министарства унутрашњих послова, Одељења криминалистичке полиције Полицијске управе у Сремској Митровици, у сарадњи са Управом криминалистичке полиције, Службом за сузбијање криминала и инспекцијским органима Управе за ветерину Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде, ухапсили су П. Д. (1971) због постојања о снова сумње да је извршио кривично дјело преношење заразних болести код животиња и биљака.

- Како се сумња, у периоду од 22. новембра 2025. до 21. јула 2026. године поступао је супротно мјерама које је донијела Управа за ветерину ради спречавања и сузбијања афричке куге свиња на подручју насељеног мјеста Салаш Ноћајски. Упркос важећим мјерама, наставио је да прерађује и ставља у промет свињско месо на свом газдинству - саопштио је МУП.

Како се наводи приликом контроле на газдинству затечено је 7.060 килограма свјежег меса, полупроизвода и производа од меса за које осумњичени није посједовао пратећу документацију нити доказ о поријеклу.

- По налогу ветеринарске инспекције, затечено месо, произведено у нерегистрованом објекту, непознатог поријекла, одузето је и упућено на уништење. По налогу Основног јавног тужилаштва у Сремској Митровици, осумњиченом је одређено задржавање до 48 сати и, уз кривичну пријаву, биће спроведен у надлежно тужилаштво, истиче се у саопштењу МУП-а Србије.

(Блиц)

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Тагови :

Афричка куга свиња

Сремска Митровица

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