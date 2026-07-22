Министарство финансија: Република Српска одговорно управља својим финансијама

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Буџет Републике Српске је стабилан и ликвидан, а Влада Републике Српске одговорно управља својим финансијама, саопштено је из Министарства финансија Српске.
Демантујући тврдње предсједника СДС-а Бранка Блануше о стању Буџета, изнесене у јавности, у Министарству финансија Српске наглашавају да се стабилност буџета Републике Српске огледа у чињеници да још од 2018. године није било кашњења у исплати плата, пензија, борачког додатка, социјалних давања, ни у отплати дугова.
- Буџетски приходи континуирано су у расту, што је у складу са зацртаним политикама Владе Републике Српске довело до значајног повећања буџетског оквира за 2026. годину који је пратило повећање плата, пензија, свих издвајања за борачко-инвалидске категорије у овој години, а проширен је и оквир за социјална давања - наводи се у саопштењу.
Како је наглашено, о стабилности економије Републике Српске говори велики инвестициони циклус и реализација инвестиција вриједних 7,4 милијарде КМ и бруто домаћи производ који износи 20 милијарди КМ.
Учешће инвестиција у БДП-у је 37 одсто, наглашава се, што демантује данашњу нетачну изјаву предсједника Народног фронта Јелене Тривић о нивоу инвестиција изнесену на конференцији за новинаре.
- Нетачне су и изјаве лидера СДС-а да Буџет Републике Српске нема приходе и да се заснива на задуживању, па му предлажемо да провјери у Управи за индиректно опорезивање колико је средстава прикупљено од индиректних пореза и колико је Пореска управа Српске прикупила директних пореза у Републици Српској, на основу чега ће се увјерити у право стање. Предлажемо господину Блануши да користи релевантне податке, јер није добро да један универзитетски професор који образује младе људе износи неистине и манипулише јавношћу - наводе у ресорном мистарству.
У Министарству финансија истичу да опозиција већ годинама прогнозира банкрот Републике Српске који се још није догодио, а неће га бити ни у будућности.
Влада Републике Српске, подсјећају у Министарству, тренутно реализује капиталне пројекте у готово свим општинама и градовима, гради путеве, школе, болнице, а улаже се и у пројекте од значаја за Републику Српску у цјелини, као што је изградња ауто-пута, развој енергетског сектора, међу којима је веома важна гасификација.
- Све то је готово немогуће да се реализује без задуживања, али се одлуке о томе доносе плански у складу са актима које је усвојила Народна скупштина Републике Српске. Дуг је далеко испод законске границе и редовно се отплаћује - истичу у Министарству финансија.
Из Министарства наглашавају да је јавни дуг Републике Српске 2005. године био 54,61 одсто БДП-а, а према подацима о стању 31. децембра 2025. године јавни дуг Републике Српске је 33,04 одсто БДП-а, што значи да је јавни дуг сада нижи него у вријеме док је опозиција била у власти.
"Укупан дуг Републике Српске је 2005. године био 58,71 одсто БДП-а. Са стањем 31. децембра 2025. године укупан дуг Републике Српске у односу на БДП је 37,41 одсто. Мастрихтским уговором је одређена горња граница дуга на нивоу 60 одсто", истичу у ресорном министарству.
У Министарству финансија наглашавају да свим наведеним одбацују злонамјерне и неаргументоване тврдње опозиције уз оцјену да се на овај начин, изношењем неистина у медије, обмањују грађани и саботирају досадашњи напори за одржање економске стабилности Републике Српске која очигледно неком смета.
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