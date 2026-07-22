Стевандић: Српска има право да уређује све аспекте живота

Аутор:АТВ редакција
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Предсједник Народне скупштине Ненад Стевандић изјавио је да је право Републике Српске да уређује све аспекте живота, што значи и надлежности које се односе на симболе, заставу, химну и споменике, а неко само привремено може да се нада да ће коришћењем нелегалних механизама нешто постићи.
Стевандић је рекао да је Република Српска трпјела подметања која су изван права, као да и даље трпи када је ријечи о Декларацији о заштити виталних националних интереса српског народа у БиХ, додајући да то не доприноси суживоту у БиХ.
Он је поновио да је Кристијан Шмит покушао да укине надлежности и све што припада Републици Српској, али да је у томе спријечен.
Република Српска
Вијеће народа одбило вето Бошњака, у току сједница Заједничке комисије
"Сигуран сам да ћемо и у наредном периоду успјети да се ријешимо страних судија у Уставном суду БиХ јер треба да се међусобно договарамо", рекао је Стевандић након сједнице Заједничке комисије Вијећа народа и Народне скупштине Републике Српске која није није постигла сагласност о вету Клуба Бошњака на Закон о допунама Кривичног законика Републике Српске, Закон о допунама Закона о гробљима и погребној дјелатности и Декларацију о заштити виталних националних интереса српског народа у БиХ.
(РТРС)
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