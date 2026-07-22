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Стевандић: Српска има право да уређује све аспекте живота

Аутор:

АТВ редакција
22.07.2026 14:55

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Предсједник НСРС Ненад Стевандић на сједници одржаној 7. јула 2026. године.
Фото: АТВ

Предсједник Народне скупштине Ненад Стевандић изјавио је да је право Републике Српске да уређује све аспекте живота, што значи и надлежности које се односе на симболе, заставу, химну и споменике, а неко само привремено може да се нада да ће коришћењем нелегалних механизама нешто постићи.

Стевандић је рекао да је Република Српска трпјела подметања која су изван права, као да и даље трпи када је ријечи о Декларацији о заштити виталних националних интереса српског народа у БиХ, додајући да то не доприноси суживоту у БиХ.

Он је поновио да је Кристијан Шмит покушао да укине надлежности и све што припада Републици Српској, али да је у томе спријечен.

Вијеће народа

Република Српска

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"Сигуран сам да ћемо и у наредном периоду успјети да се ријешимо страних судија у Уставном суду БиХ јер треба да се међусобно договарамо", рекао је Стевандић након сједнице Заједничке комисије Вијећа народа и Народне скупштине Републике Српске која није није постигла сагласност о вету Клуба Бошњака на Закон о допунама Кривичног законика Републике Српске, Закон о допунама Закона о гробљима и погребној дјелатности и Декларацију о заштити виталних националних интереса српског народа у БиХ.

(РТРС)

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Таг :

Ненад Стевандић

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