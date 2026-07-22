Дом народа у понедјељак о буџету

Аутор:АТВ редакција
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Дом народа Парламентарне скупштине БиХ у понедјељак, 27. јула, разматраће Приједлог закона о буџету институција и међународних обавеза БиХ за ову годину.
Приједлог буџета у износу од 1,58 милијарди КМ, који је Дому народа достављен са захтјевом за разматрање по хитном поступку, данас је усвојио Представнички дом.
Почетак сједнице заказан је у 11.00 часова, саопштено је из Парламентарне скупштине БиХ, преноси Срна.
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