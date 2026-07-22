Вулић: СНСД ће подржати и буџет и хитну процедуру

Аутор:АТВ редакција
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Клуб посланика СНСД-а у Представничком дому Парламентарне скупштине БиХ подржаће и хитну процедуру и Приједлог закона о буџету институција БиХ, изјавила је шеф Клуба Сања Вулић.
Вулићева је појаснила да евентуално неусвајање буџета неће погодити посланике, већ запослене у институцијама БиХ који ће, како је навела, поново остати ускраћени.
"Ми ћемо, као и досад, сваки пут подржати све оно што долази из пера нашег министра и што подржава српски члан Председништва. Тако смо и овај пут апсолутно за ову хитну процедуру и усвајање буџета" рекла је Вулићева током расправе.
Она је навела да посланицима суштински не значи да ли ће буџет бити усвојен, јер се и у условима привременог финансирања редовно исплаћују плате и обезбјеђује финансирање посланичких клубова.
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Вулићева је подсјетила да је СНСД раније упозоравао да повећање плата запосленима у институцијама БиХ није могуће без усвајања буџета, оцјењујући да су ранији приједлози о том питању били лицемјерни.
(СРНА)
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