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Вулић: СНСД ће подржати и буџет и хитну процедуру

Аутор:

АТВ редакција
22.07.2026 11:55

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Шеф Клуба посланика СНСД-а у Представничком дому Парламентарне скупштине БиХ Сања Вулић
Фото: ATV

Клуб посланика СНСД-а у Представничком дому Парламентарне скупштине БиХ подржаће и хитну процедуру и Приједлог закона о буџету институција БиХ, изјавила је шеф Клуба Сања Вулић.

Вулићева је појаснила да евентуално неусвајање буџета неће погодити посланике, већ запослене у институцијама БиХ који ће, како је навела, поново остати ускраћени.

"Ми ћемо, као и досад, сваки пут подржати све оно што долази из пера нашег министра и што подржава српски члан Председништва. Тако смо и овај пут апсолутно за ову хитну процедуру и усвајање буџета" рекла је Вулићева током расправе.

Она је навела да посланицима суштински не значи да ли ће буџет бити усвојен, јер се и у условима привременог финансирања редовно исплаћују плате и обезбјеђује финансирање посланичких клубова.

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Вулићева је подсјетила да је СНСД раније упозоравао да повећање плата запосленима у институцијама БиХ није могуће без усвајања буџета, оцјењујући да су ранији приједлози о том питању били лицемјерни.

(СРНА)

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Тагови :

Сања Вулић

СНСД

ПД ПС БиХ

Представнички дом

буџет

Коментари (3)

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