Носовић: Козара симбол српског страдања који нема цијену и није на продају

Аутор:АТВ редакција
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Предсједник Савеза логораша Републике Српске Анђелко Носовић истакао је да је Козара симбол српског страдања, преживљавања, пркоса и побједе над истребљењем и тај симбол нема цијену и није на продају.
"Ми који смо прошли пакао логора најбоље знамо шта значи кад ти туђин кроји судбину на твојој земљи. На Козари се тако нешто више никада не смије и неће поновити. Нећемо дозволити сумњивим "инвеститорима" да сутра на Козари релативизују нашу патњу, нашу прошлост и намећу наратив који вријеђа српског логораша и сваког Србина", изјавио је Носовић за Срну поводом писма понуде компаније, чији назив асоцира на познату пословну групацију из арапских земаља, у којем исказује интерес за куповину хотела Монумент на Мраковици.
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Он је указао да сваки камен на овој планини памти јаук и страдање српског народа и Савез логораша неће дозволити да се трагови те истине прекривају сумњивим капиталом.
"Куповина хотела у срцу Козаре од сумњивих фирми из Федерације БиХ је директан удар на нашу историју и покушај тихе окупације наших светиња. Институције Српске морају бити непробојан бедем пред сваким покушајем да се кроз новац овлада мјестима која су крвљу брањена. Искуство нас учи да тамо гдје Србин прода земљу, убрзо губи и право на своју прошлост, садашњост и будућност, на своје име и свој идентитет", нагласио је Носовић.
Он је рекао да је питање хотела Монумент питање очувања истине о српском страдању у 20. вијеку и зато Козара не смије постати полигон за ревизионизам и промоцију лажних историја које се креирају у Федерацији БиХ.
"Не треба нама капитал оних који у Сарајеву свакодневно бришу трагове постојања Срба, отимају нашу и имовину СПЦ. Нама треба наша држава на нашој планини. Влада мора искористити све законске могућности да хотел Монумент постане власништво Републике Српске, без одгађања", оцијенио је Носовић и поручио да су српски логораши бранили Српску у жицама и оковима, те да ће данас бранити и сваки педаљ легендарне планине Козара.
(СРНА)
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