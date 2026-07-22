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Кузмићева у Херцеговини: Обилази подручја погођена невременом

22.07.2026 07:33

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Град у Невесињу невријеме
Фото: Ustupljena fotografija

Предсједник Владе Републике Српске рекао је да ће министарка пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Српске Анђелка Кузмић данас обићи подручја Херцеговине погођена снажним невременом.

Он је истакао да ће институције Републике Српске бити уз своје пољопривреднике и пружити сву неопходну подршку, те да ће ресорна министарка разгоаврати са пољопривредним произвођачима и надлежним службама.

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БиХ

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Подсјетимо, снажно невријеме које је јуче погодило Херцеговину оставило је велике посљедице. Штета је забиљежена у Невесињу и Берковићима.

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Тагови :

Саво Минић

Анђелка Кузмић

Невесиње

Невријеме у Српској

Пољопривредници

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