Кузмићева у Херцеговини: Обилази подручја погођена невременом

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Предсједник Владе Републике Српске рекао је да ће министарка пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Српске Анђелка Кузмић данас обићи подручја Херцеговине погођена снажним невременом.
Он је истакао да ће институције Републике Српске бити уз своје пољопривреднике и пружити сву неопходну подршку, те да ће ресорна министарка разгоаврати са пољопривредним произвођачима и надлежним службама.
БиХ
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Подсјетимо, снажно невријеме које је јуче погодило Херцеговину оставило је велике посљедице. Штета је забиљежена у Невесињу и Берковићима.
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