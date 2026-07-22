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Да ли ће данас бити кише? Ево шта каже прогноза

Аутор:

АТВ редакција
22.07.2026 08:32

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Киша
Фото: АТВ

У Републици Српској и ФБиХ данас ће бити претежно сунчано уз малу до умјерену облачност, саопштено је из Републичког хидрометеоролошког завода.

"На истоку ће бити промјенљиво облачно уз сунчане периоде, а само локално могућа је краткотрајна слаба киша. Увече у свим предјелима претежно ведро", додају из РХМЗ-а.

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Први дио дана у четвртак биће претежно сунчан и топао, а послијеподне и увече очекује се наоблачење уз кишу и локалне пљускове са грмљавином.

"Понегд‌је су могуће и непогоде са градом. Минимална температура ваздуха од 10 до 15 степени, на југу до 19, а у вишим пред‌јелима од шест. Максимална температура ваздуха од 26 до 33, у вишим пред‌јелима од 22 степена", наводе они.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

Вријеме

Временска прогноза

Киша

РХМЗ

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