Удар грома изазвао пожар у шуми: Ватрогасци у Макарској хитно интервенисали

Аутор:АТВ редакција
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На подрују Осејаве изнад Макарске уар грома је изазвао пожар у боровј шуми.
Брзом интервенцијом ватрогасаца пламен угашен је и спријечено је његово ширење. Нису били угрожени стамбени објекти, сазнаје се у ДВД-у Макарска.
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"Гром је ударио у борову шуму која се запалила, на терен су хитно изашли ватрогасци и угасили ватру", рекли су у ДВД-у Макарска. Додали су како пожар није дуго трајао те није угрожавао стамбене објекте.
У далматинској загори те на средње далматинским отоцима синоћ су повремено сијевање муња и грмљавина праћени кишом али то је уобичајена појава која, према првим сазнањима ватрогасаца, није изазвала посљедице нити оштећења.
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У Старом граду на Хвару због брзог пораста нивоа мора, вода се накратко била излила на Риву, рекли су ватрогасци у Старом Граду. Додали су како није била потребна интервенција јер такво излијевање морске воде на риву је уобичајена појава на отоцима.
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