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Удар грома изазвао пожар у шуми: Ватрогасци у Макарској хитно интервенисали

Аутор:

АТВ редакција
22.07.2026 09:00

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Моћна грмљавина са живописним муњама удара изнад руралног пејзажа у сумрак, хватајући интензитет природе.
Фото: Guillaume Boulanger/Pexels

На подрују Осејаве изнад Макарске уар грома је изазвао пожар у боровј шуми.

Брзом интервенцијом ватрогасаца пламен угашен је и спријечено је његово ширење. Нису били угрожени стамбени објекти, сазнаје се у ДВД-у Макарска.

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"Гром је ударио у борову шуму која се запалила, на терен су хитно изашли ватрогасци и угасили ватру", рекли су у ДВД-у Макарска. Додали су како пожар није дуго трајао те није угрожавао стамбене објекте.

У далматинској загори те на средње далматинским отоцима синоћ су повремено сијевање муња и грмљавина праћени кишом али то је уобичајена појава која, према првим сазнањима ватрогасаца, није изазвала посљедице нити оштећења.

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У Старом граду на Хвару због брзог пораста нивоа мора, вода се накратко била излила на Риву, рекли су ватрогасци у Старом Граду. Додали су како није била потребна интервенција јер такво излијевање морске воде на риву је уобичајена појава на отоцима.

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Тагови :

Хрватска

удар грома

пожар

Ватрогасци

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