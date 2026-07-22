Полиција још није пронашла нож којим је Узуновић убио партнерку: Познато колика казна му пријети

Аутор:АТВ редакција
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Амир Узуновић поријеклом из БиХ, убио је у Вухреду у Словенији своју партнерку Зијаду.
Узуновићу пријети најмање 15 година затвора, а тијело је пронашао њихов малољетни син.
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Како даље истичу, истрага је далеко од завршене, а криминалисти још нису пронашли оружје којим је убиство почињено. Такође, мотив кривичног дјела још није познат.
Подсјећамо, за њим је трагало више од 30 полицајаца током цијелог понедјељка, он се скривао на неприступачном терену, препливао чак и Драву, а онда у вечерњим сатима се вратио на мјесто злочина.
– У понедјељак око 9 сати добили смо информацију да би се осумњичени могао кретати на подручју гробља у Вузеници. Тамо смо послали све расположиве јединице, али нам је успио побјећи. Тражили смо га цијели дан и током ноћи. Око 21 сат у Оперативно-комуникацијски центар (ОКЦ) назвао је грађанин и рекао да би се осумњичени могао налазити на мосту у Вухреду, а наводно је ушао и у аутобус према Мути. Претпостављали смо да би се осумњичени могао вратити на мјесто злочина, па смо на локацију послали полицајце. Тамо смо га испред стамбене зграде уочили у понедјељак око 23.20 сати, ухапсили и одвезли у полицијску станицу, гдје ће бити и испитан – рекао је Боштјан Кавц из Полицијске управе Цеље, преноси Аваз.
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Кавц је даље казао да се Узуновић није опирао, да је сарађивао с полицијом и био разуман и присебан.
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