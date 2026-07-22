Хегсет: Настављају се амерички војни напори да воде бродове кроз Ормуски мореуз

Аутор:АТВ редакција
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Амерички министар одбране Пит Хегсет изјавио је данас да се амерички војни напори да воде бродове кроз Ормуски мореуз настављају "тајно" након што су објављени у мају, и да су помогли у испловљавању танкера са до 500 милиона барела нафте кроз стратешки пловни пут.
Хегсет је пред Одбором за буџет Сената казао да америчка војска "контролише саобраћај" у мореузу, упркос иранским нападима, "већ дуже вријеме", преноси ЦНН.
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- Гурнули смо скоро, вјерујем, између 400 и 500 милиона барела нафте под нос Ирана током 'Пројекта Слобода' - рекао је Хегсет говорећи о иницијативи коју је надгледала Централна команда војске САД за спровођење комерцијалних бродова кроз мореуз.
Хегсет је, одговарајући на питање демократске сенаторке из Вашингтона Пати Мареј, назначио да је Иран задржао могућност да пуца на комерцијалне бродове у мореузу.
- Иран не наплаћује путарине, а тренутно пуцају на бродове - рекао је Хегсет.
Амерички министар одбране каже да је рат до сада коштао Вашингтон 37,5 милијарди долара (32,9 милијарди евра), наводећи да та цифра укључује очекиване трошкове до 30. септембра ове године.
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Предсједница одбора Сузан Маргарет Колинс је раније на саслушању рекла да америчко Министарство одбране тражи додатних 70 милијарди долара у новом приједлогу буџета.
Хегсет је казао и да Кина и Русија "на различитим нивоима" омогућавају неке од активности Ирана током рата између САД и Ирана.
Он је казао да "постоји много начина" на које САД на то одговарају а да "дубина и обим тога треба да остану повјерљиви".
(Танјуг)
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