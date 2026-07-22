Logo

Хегсет: Настављају се амерички војни напори да воде бродове кроз Ормуски мореуз

Аутор:

АТВ редакција
22.07.2026 07:11

Коментари:

0
Хегсет: Настављају се амерички војни напори да воде бродове кроз Ормуски мореуз
Фото: Tanjug / AP / Achmad Ibrahim

Амерички министар одбране Пит Хегсет изјавио је данас да се амерички војни напори да воде бродове кроз Ормуски мореуз настављају "тајно" након што су објављени у мају, и да су помогли у испловљавању танкера са до 500 милиона барела нафте кроз стратешки пловни пут.

Хегсет је пред Одбором за буџет Сената казао да америчка војска "контролише саобраћај" у мореузу, упркос иранским нападима, "већ дуже вријеме", преноси ЦНН.

Hitna pomoć

Србија

Љекари се боре за живот повријеђене жене: Аутомобил јој откинуо ноге?

- Гурнули смо скоро, вјерујем, између 400 и 500 милиона барела нафте под нос Ирана током 'Пројекта Слобода' - рекао је Хегсет говорећи о иницијативи коју је надгледала Централна команда војске САД за спровођење комерцијалних бродова кроз мореуз.

Хегсет је, одговарајући на питање демократске сенаторке из Вашингтона Пати Мареј, назначио да је Иран задржао могућност да пуца на комерцијалне бродове у мореузу.

- Иран не наплаћује путарине, а тренутно пуцају на бродове - рекао је Хегсет.

Амерички министар одбране каже да је рат до сада коштао Вашингтон 37,5 милијарди долара (32,9 милијарди евра), наводећи да та цифра укључује очекиване трошкове до 30. септембра ове године.

илу-операција-21072026

Наука и технологија

Захват од 6 сати завршили за 30 минута: Хуманоидни роботи први пут успјешно оперисали животињу

Предсједница одбора Сузан Маргарет Колинс је раније на саслушању рекла да америчко Министарство одбране тражи додатних 70 милијарди долара у новом приједлогу буџета.

Хегсет је казао и да Кина и Русија "на различитим нивоима" омогућавају неке од активности Ирана током рата између САД и Ирана.

Он је казао да "постоји много начина" на које САД на то одговарају а да "дубина и обим тога треба да остану повјерљиви".

(Танјуг)

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Пит Хегсет

Америка

Иран

Ормуски мореуз

Коментари (0)

Прочитајте више

Авион путник Рајанер

Србија

Исповијест Србина који је скоро испао кроз прозор авиона: Ово је ноћна мора

11 ч

0
Мозак је орган који служи као центар нервног система код свих кичмењака и већине бескичмењака. Састоји се од нервног ткива и типично се налази у глави , обично у близини органа за посебна чула као што су вид, слух и мирис.

Наука и технологија

Људски мозак може да складишти невјероватну количину информација: Као 20.000 паметних телефона

11 ч

0
Нови детаљи из оптужнице против браће Тејт: Давили жртве до бесвијести, силовали и тукли каишем

Свијет

Нови детаљи из оптужнице против браће Тејт: Давили жртве до бесвијести, силовали и тукли каишем

11 ч

0
Возача Хитне помоћи покосио камион док је излазио из санитета: Превозили дијете за УКЦ

Србија

Возача Хитне помоћи покосио камион док је излазио из санитета: Превозили дијете за УКЦ

11 ч

0

Више из рубрике

Нови детаљи из оптужнице против браће Тејт: Давили жртве до бесвијести, силовали и тукли каишем

Свијет

Нови детаљи из оптужнице против браће Тејт: Давили жртве до бесвијести, силовали и тукли каишем

11 ч

0
Пас спасио дјечака од напада медвједа

Свијет

Пас спасио дјечака од напада медвједа

11 ч

0
Откривено једно од највећих налазишта литијума: Довољно за више од 300 година извоза

Свијет

Откривено једно од највећих налазишта литијума: Довољно за више од 300 година извоза

12 ч

0
Туристи са кишобранима шетају Паризом током топлотног таласа, субота, 27. јун 2026.

Свијет

Пакао стиже из Сахаре: Европу чека топлотни удар какав се не памти

13 ч

0

  • Најновије

10

26

Страва у Лесковцу: Комшија увукао дјевојчицу у ауто и закључао је

10

26

Комшија киднаповао дијете: Силом је увукао у ауто и одвео својој кући

10

22

Невесиње овако нешто не памти: Херцеговину опустошило невријеме

10

14

Доналд Трамп одобрио нуклеарни споразум са Саудијском Арабијом

10

12

Невјероватан скандал: Боловала 19 година, па тужила државу

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима