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Откривено једно од највећих налазишта литијума: Довољно за више од 300 година извоза

Аутор:

АТВ редакција
21.07.2026 22:17

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Откривено једно од највећих налазишта литијума: Довољно за више од 300 година извоза
Фото: Envato/edb3_16

Литијум је постао један од најтраженијих минерала на свету захваљујући све већој производњи пуњивих батерија за електричне аутомобиле, рачунаре, мобилне телефоне и системе за складиштење енергије. Потражња расте из године у годину, а ново истраживање америчких геолога могло би значајно да промијени положај Сједињених Америчких Држава на глобалном тржишту.

Стручњаци Америчког геолошког завода (УСГС) процијенили су да се у подручју Апалачких планина на истоку САД налази око 2,3 милиона тона литијум-оксида који до сада није био откривен, али би могао економски исплативо да се експлоатише.

Према њиховим процјенама, та количина одговара америчком увозу литијума за чак 328 година, рачунајући прошлогодишњи ниво потрошње.

Највећи дио налазишта, око 1,43 милиона тона, налази се у јужним Апалачима, углавном на подручју Сјеверне и Јужне Каролине. Преосталих 900.000 тона процјењује се да се налази у сјеверним Апалачима, прије свега у савезним државама Мејн и Њу Хемпшир.

Литијум је откривен у пегматитима, крупнозрним стенама сличним граниту, пише у истраживању BBC Сајенс фокус.

Довољно за 130 милиона електричних аутомобила

Према резултатима објављеним у часопису Natural Resources Research, процијењене резерве биле би довољне за производњу:

  • око 1,6 милиона великих батеријских система за електроенергетске мреже,
  • 130 милиона електричних аутомобила,
  • чак 180 милијарди лаптопова или
  • 500 милијарди мобилних телефона.

То је довољно за производњу лаптопова током наредних хиљаду година при данашњој потражњи или око 60 мобилних телефона за сваког становника планете.

– Ово истраживање показује да Апалачи садрже довољно литијума да задовоље растуће потребе Сједињених Држава, што представља велики допринос минералној безбједности земље у тренутку када глобална потражња убрзано расте – изјавио је директор УСГС-а Нед Мамула.

Потражња ће наставити да расте

Амерички геолошки завод процењује да ће се свјетски капацитет производње литијума удвостручити до 2029. године, управо због све веће потражње за литијум-јонским батеријама.

САД тренутно имају само један активни рудник литијума, у Невади, због чега више од половине својих потреба покривају увозом. Литијум је због тога уврштен и на америчку листу критичних сировина за 2025. годину.

Највећи свјетски произвођач литијума тренутно је Аустралија, док је Кина на другом мјесту.

Научници објашњавају да су стијене богате литијумом у Апалачима настале прије више од 250 милиона година, када су се Африка, Европа и Северна Америка спојиле у древни суперконтинент Пангеу. Током тог геолошког процеса формиране су магме богате литијумом, из којих су касније настали данашњи пегматити.

Сличне геолошке формације данас се могу пронаћи и у Ирској и Португалу, који су некада били повезани са подручјем данашњих Апалача.

(Нова.рс)

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Тагови :

Литијум

Америка

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