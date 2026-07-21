Пакао стиже из Сахаре: Европу чека топлотни удар какав се не памти

Аутор:АТВ редакција
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Сахарска топлотна купола и суви вјетрови могли би дијеловима Европе донијети историјски високе температуре.
Како наводи Severe Weather Europe, екстремни топлотни талас вјероватно ће ове недјеље подићи температуре на Пиринејском полуострву на између 45 и 47 степени.
Наиме, доћи ће до продора врелог ваздуха директно из Сахаре, док се нова топлотна купола учвршћује на југозападу континента.
Највиша температура икада забиљежена у Шпанији износила је 47,6 степени у мјесту Ла Рамбла, 14. августа 2021. године.
Када је ријеч о цијелој Европи, рекорд држи Сиракуза, гдје је 11. августа 2021. године измјерена температура од 48,8 степени. Према прогнозама, неколико подручја у Шпанији могло би да се приближи тим рекордима, а можда их чак и премаши.
Предстојеће врућине могле би да доведу до шумских пожара, додатног оптерећења инфраструктуре попут водних резервоара и енергетских мрежа, као и повећања здравствених ризика.
Становници неће имати много олакшања ни током ноћи, с обзиром на то да се очекује да температуре неће падати испод 25 степени.
Топлотна купола, односно веома топла ваздушна маса, обично је доминантна карактеристика летњих временских образаца у Европи и доноси високе температуре региону који се налази испод ње.
Она дјелује попут поклопца на лонцу, односно заробљава топао ваздух на свим нивоима испод себе.
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