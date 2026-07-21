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Пакао стиже из Сахаре: Европу чека топлотни удар какав се не памти

Аутор:

АТВ редакција
21.07.2026 21:10

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Туристи са кишобранима шетају Паризом током топлотног таласа, субота, 27. јун 2026.
Фото: Таnjug/AP Photo/Aurelien Morissard

Сахарска топлотна купола и суви вјетрови могли би дијеловима Европе донијети историјски високе температуре.

Како наводи Severe Weather Europe, екстремни топлотни талас вјероватно ће ове недјеље подићи температуре на Пиринејском полуострву на између 45 и 47 степени.

Наиме, доћи ће до продора врелог ваздуха директно из Сахаре, док се нова топлотна купола учвршћује на југозападу континента.

Највиша температура икада забиљежена у Шпанији износила је 47,6 степени у мјесту Ла Рамбла, 14. августа 2021. године.

У Европи рекорд држи Сиракуза

Када је ријеч о цијелој Европи, рекорд држи Сиракуза, гдје је 11. августа 2021. године измјерена температура од 48,8 степени. Према прогнозама, неколико подручја у Шпанији могло би да се приближи тим рекордима, а можда их чак и премаши.

Предстојеће врућине могле би да доведу до шумских пожара, додатног оптерећења инфраструктуре попут водних резервоара и енергетских мрежа, као и повећања здравствених ризика.

Становници неће имати много олакшања ни током ноћи, с обзиром на то да се очекује да температуре неће падати испод 25 степени.

Шта је топлотна купола?

Топлотна купола, односно веома топла ваздушна маса, обично је доминантна карактеристика летњих временских образаца у Европи и доноси високе температуре региону који се налази испод ње.

Она дјелује попут поклопца на лонцу, односно заробљава топао ваздух на свим нивоима испод себе.

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Тагови :

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Временска прогноза

Сахара

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