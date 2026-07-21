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Трамп обећао велику помоћ Либану

Аутор:

АТВ редакција
21.07.2026 19:43

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Предсједник Доналд Трамп говори током сусрета са премијером Ирака Алијем ел Заидијем у Овалном кабинету Бијеле куће, у уторак, 14. јула 2026. године, у Вашингтону.
Фото: Tanjug/AP Photo/Julia Demaree Nikhinson

Амерички предсједник Доналд Трамп обећао је да ће пружити велику помоћ Либану пошто је његов предсједник Џозеф Аун затражио подршку Вашингтона у напорима да се разоружа Хезболах и крене путем мира са Израелом.

На састанку са Ауном у Бијелој кући, Трамп је рекао да је Либан био "веома малтретирана земља" која је деценијама била "тешко погођена".

"То је вјероватно опасно мјесто на много начина. Али они воле своју земљу и ми ћемо јој помоћи. Много ћемо јој помоћи", рекао је Трамп новинарима.

Аун, први либански предсједник позван у Вашингтон од 2009. године, затражио је од Трампа политичку подршку и континуирану помоћ либанској војсци, која је почела да се размјешта у јужним областима према оквирном споразуму са Израелом, који подржавају САД.

"Морамо да подржимо Либанске оружане снаге. Без њих ће се све урушити", рекао је Аун, а преноси АП.

Либански предсједник, бивши војни командант, додао је да је војска "кичма безбједности и стабилности" и институција којој се највише вјерује.

На питање да ли ће Вашингтон извршити додатни притисак на Израел да се повуче из Либана, Трамп је рекао: "Размотрићемо то".

Либан је под притиском да докаже да може да разоружа Хезболах и да ће то учинити. Разоружавање милитантне групе је услов који је Израел поставио за окончање окупације територија на југу Либана.

Хезболах је у марту извршио ракетни напад на Израел и увукао Либан у рат на Блиском истоку, преноси Срна.

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