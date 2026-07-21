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Нафта најскупља у посљедњих пет седмица

Аутор:

АТВ редакција
21.07.2026 21:33

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нафта уље бушотина цијене нафте барел
Фото: Pexel/ Jan Zakelj

Цијене нафте порасле су данас за око два одсто и достигле највиши ниво у претходних пет седмица под утицајем бојазни да би поремећаји у снабдијевању енергентима могли да се погоршају због нових сукоба САД и Ирана.

Други разлог је пријетња јеменских Хута да ће увести поморску блокаду Саудијске Арабије.

Барел брент нафте тренутно кошта 91,01 долар, а барел америчке сирове нафте продаје се за 84,91 долар.

То су највише цијене од 10. јуна. Цијена брент нафте расте седми дан узастопно.

Два нафтна танкера која су превозила саудијску нафту у Азију током дана су промијенила курс у Црвеном мору након пријетњи Хута, који су повезани са Ираном, преноси Срна

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Тагови :

цијене нафте

Иран

Америка

извоз

тржиште

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