У једном граду гориво 2,29, у другом 3,20 КМ

Аутор:АТВ редакција
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Возачи у БиХ поново су дочекали неугодно изненађење на бензинским пумпама, јер су цијене горива у кратком периоду осјетно порасле.
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Највећи раст забиљежен је код дизела, који је за само седам дана скупљи и до 25 фенинга по литру.
На појединим пумпама цијена дизела сада је прешла границу од 3 КМ по литру, што ће додатно повећати трошкове грађана и привреде.
Према доступним подацима за недјељу, 19. јула, најскупљи дизел тренутно се точи у Теочаку гдје цијена износи 3.20 КМ по литру.
Најнижа цијена дизела може се наћи у Цазину по цијени од 2.29 КМ.
У Сарајеву дизел се креће око 2.74 КМ, док је бензин око 2.69 КМ по литру, што представља благи пораст у односу на раније. Сличне цијене биљеже се и у Мостару, гдје је цијена дизела 2.73 КМ, а цијена бензина 2.69 КМ.
У Тузли возачи за дизел издвајају око 2,77 КМ, а за бензин око 2,67 КМ по литру.
Босанско Грахово, Бановићи, Гламоч и многи други градови су на самој граници, односно цијена дизела износи 2.99 КМ. У општини Равно је цијена прешла 3 КМ.
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Просјечна цијена горива у Босни и Херцеговини тренутно је око 2,97 КМ за дизел, док се бензин у просјеку креће око 2,79 КМ по литру.
Многи возачи истичу да се поскупљење одмах осјети приликом точења горива. Резервоар аутомобила данас кошта и више од десет марака него прије само седмицу, због чега све више грађана негодује.
Главни разлог новог раста цијена је поскупљење сирове нафте на свјетском тржишту. Након ескалације сукоба на Блиском истоку, цијена барела нафте нагло је порасла, што се врло брзо одразило и на тржиште Босне и Херцеговине.
Према подацима портала "цијенегорива.ба", возачи у појединим градовима већ плаћају рекордне износе за дизел и премиум горива, а трговци не искључују могућност нових корекција уколико се раст цијена нафте настави.
Грађани се зато надају стабилизацији тржишта, али за сада нема назнака да би гориво у скорије вријеме могло појефтинити, преноси "Радиосарајево".
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