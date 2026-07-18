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Цвијановић у посјети фарми ''Лазић'': Све овдје је импресивно

Аутор:

АТВ редакција
18.07.2026 13:38

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Цвијановић у посјети фарми "Лазић"
Фото: АТВ

Српски члан Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић изјавила је да су институције Републике Српске подршком пројекту изградње фарме "Лазић" у селу Марковићи код Шековића доказале да стоје на услузи грађанима онда када имају осмишљени пројекат.

Цвијановићева је током посјете овој фарми истакла да је одушевљена оним што је видјела и да је све импресивно.

"Фарму је отворио љекар специјалиста који ради у Србији, а који је одлучио да у Шековићима запосли људе и покрене пројекат који укључује и локалну заједницу и подразумијева да овај крај почне да живи на другачији начин", рекла је Цвијановићева.

Она је истакла да је одушевљена чињеницом да су локалне власти са републичким подржале овај пројекат и учиниле све да се све заврши у кратком року.

"Посебно је импресивно да је фарма осмишљена тако да не нарушава природу. Ријеч је о модерном концепту чувања стоке и начину производње хране. Настоје очувати природне карактеристике, почев од земљишта па надаље, нема хемије и додатака", указала је Цвијановићева.

Цвијановић у посјети фарми "Лазић"
Цвијановић у посјети фарми "Лазић"

Она је нагласила да је посебно одушевљава посвећеност људи ангажованих на фарми, те оцијенила да је ријеч о заједничком подухвату.

"Ова фарма је дио великог подухвата Шековића и људи који су са племенитим намјерама ушли у овај пројекат и ми који дођемо овдје можемо само да им се захвалимо и да им кажемо да смо одушевљени оним што видимо", закључила је Цвијановићева, преноси "Срна".

Фарма "Лазић" организована у складу са европским стандардима

Начелник општине Шековићи Миладин Лазић изјавио је данас да је фарма "Лазић" у селу Марковићи, која се бави органским системом слободног узгоја животиња, организована у складу са свјетским и европским стандардима.

Након што је посјетио ову фарму заједно са српским чланом Предсједништва БиХ Жељком Цвијановић, он је истакао да су Шековићи и Влада Републике Српске од почетка имали разумијевања за овај пројекат.

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"Помогли смо у добијању свих дозвола. Велики дио наше неискориштене и необрадиве земље дали смо у дугорочни закуп овој фарми да би могла да производи храну за стоку. У комуникацији са Владом обезбиједили смо дио земље у власништву Републике Српске под дугорочни закуп", рекао је Лазић новинарима.

Он је изразио очекивање да ће и остали грађани моћи да се надовежу на ову, како је рекао, добру причу.

Власник фарме Слободан Васиљевић рекао је да је циљ пројекта да се оживи овај крај и запосли становништво.

"Производимо органску храну, без хемијских средстава. Први смо у БиХ који имају јапанске ваги краве, те сорту крава из Француске. За сада имамо око 200 свиња мангулица, а планирамо набавку свиња из Шпаније", навео је Васиљевић, који је захвалио Цвијановићевој што је посјетила фарму.

Он је захвалио општини и Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Српске на подршци.

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Тагови :

Жељка Цвијановић

Шековићи

Фарма Лазић

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