Цвијановић у посјети фарми ''Лазић'': Све овдје је импресивно

Аутор:АТВ редакција
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Српски члан Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић изјавила је да су институције Републике Српске подршком пројекту изградње фарме "Лазић" у селу Марковићи код Шековића доказале да стоје на услузи грађанима онда када имају осмишљени пројекат.
Цвијановићева је током посјете овој фарми истакла да је одушевљена оним што је видјела и да је све импресивно.
"Фарму је отворио љекар специјалиста који ради у Србији, а који је одлучио да у Шековићима запосли људе и покрене пројекат који укључује и локалну заједницу и подразумијева да овај крај почне да живи на другачији начин", рекла је Цвијановићева.
Она је истакла да је одушевљена чињеницом да су локалне власти са републичким подржале овај пројекат и учиниле све да се све заврши у кратком року.
"Посебно је импресивно да је фарма осмишљена тако да не нарушава природу. Ријеч је о модерном концепту чувања стоке и начину производње хране. Настоје очувати природне карактеристике, почев од земљишта па надаље, нема хемије и додатака", указала је Цвијановићева.
Она је нагласила да је посебно одушевљава посвећеност људи ангажованих на фарми, те оцијенила да је ријеч о заједничком подухвату.
"Ова фарма је дио великог подухвата Шековића и људи који су са племенитим намјерама ушли у овај пројекат и ми који дођемо овдје можемо само да им се захвалимо и да им кажемо да смо одушевљени оним што видимо", закључила је Цвијановићева, преноси "Срна".
Начелник општине Шековићи Миладин Лазић изјавио је данас да је фарма "Лазић" у селу Марковићи, која се бави органским системом слободног узгоја животиња, организована у складу са свјетским и европским стандардима.
Након што је посјетио ову фарму заједно са српским чланом Предсједништва БиХ Жељком Цвијановић, он је истакао да су Шековићи и Влада Републике Српске од почетка имали разумијевања за овај пројекат.
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"Помогли смо у добијању свих дозвола. Велики дио наше неискориштене и необрадиве земље дали смо у дугорочни закуп овој фарми да би могла да производи храну за стоку. У комуникацији са Владом обезбиједили смо дио земље у власништву Републике Српске под дугорочни закуп", рекао је Лазић новинарима.
Он је изразио очекивање да ће и остали грађани моћи да се надовежу на ову, како је рекао, добру причу.
Власник фарме Слободан Васиљевић рекао је да је циљ пројекта да се оживи овај крај и запосли становништво.
"Производимо органску храну, без хемијских средстава. Први смо у БиХ који имају јапанске ваги краве, те сорту крава из Француске. За сада имамо око 200 свиња мангулица, а планирамо набавку свиња из Шпаније", навео је Васиљевић, који је захвалио Цвијановићевој што је посјетила фарму.
Он је захвалио општини и Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Српске на подршци.
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