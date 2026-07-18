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Спремни милиони: Отворене пријаве за подстицаје за повећање плата

Аутор:

Стеван Лулић
18.07.2026 11:14

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Новац
Фото: ATV

Пријаве за подстицаје за повећање плата отворене су у суботу, 18. јула, и трајаће до 18. септембра, а за ове намјене планирана су вишемилионска средства.

Из Министарства привреде и предузетништва Републике Српске обавијестили су све привредне субјекте да се додјела подстицаја за повећање плате односи на обрачунски период од 1. јануара до 31. децембра 2025. године.

Како се пријавити?

Захтјев за подстицај за повећање плате подноси се у електронској форми, путем апликације "е-Подстицај“ и у писаној форми.

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Директан линк за приступ апликацији постављен је на почетној страници званичног сајта Министарства привреде и предузетништва на ОВОМ ЛИНКУ.

Електронски поднесен захтјев са додијељеним бар-кодом потребно је одштампати, потписати и доставити Министарству привреде и предузетништва.

"Подстицај за повећање плате обухвата додјелу дијела новчаних средстава по основу више плаћених доприноса на повећање плате радника у обрачунском периоду у односу на доприносе који су за тог радника плаћени на почетни износ плате. Повећање плате је разлика исплаћене плате раднику у односу на почетни износ плате утврђене у прописаном обрачунском периоду", саопштено је из Министарства.

Ко има право?

Право на подстицајна средства за повећање плата радника остварују привредна друштва и предузетници који су у обрачунском периоду од јануара до децембра 2025. године извршили повећање плата запослених у односу на почетни износ плате и који испуњавају опште и посебне услове прописане Законом о подстицајима у привреди Републике Српске.

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Почетни износ плате представља просјечну исплаћену плату радника у календарској години која претходи обрачунском периоду.

"Министарство привреде и предузетништва у сарадњи са Пореском управом Републике Српске спроводи поступак додјеле овог подстицаја. За подстицај за повећање плате планирана су средства буџетом Републике Српске на позицији– Субвенције на име подстицаја за повећање плата радника у укупном износу од 17,6 милиона КМ", закључили су из Министарства.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

Подстицаји

повећање плата

Влада Републике Српске

Подстицаји за повећање плата

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