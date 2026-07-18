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Долазак америчких истражилаца у Дервенту - политичка порука властима у Сарајеву

Аутор:

АТВ редакција
18.07.2026 11:50

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Логор Рабић у Дервенти
Фото: АТВ

Најављени долазак америчких истражилаца у Дервенту и њихово учешће у истраживању злочина над заробљеним Србима јесте политичка порука властима у Сарајеву, али и региону да злочини немају националност, рекао је Срни адвокат из Београда Душан Братић.

"Американци неће судити (починиоцима злочина који сада живе у САД), али могу помоћи у прикупљању и обезбеђивању доказа, а то је политичка порука", рекао је Братић, који је заступник породица жртава у предмету ратног злочина Хрватске над српским цивилима на Петровачкој и Приједорској цести.

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Братић сматра да има наде да ће се истина о страдању српског народа у ратовима деведесетих постати широко позната и поручује да никада не треба престати истраживати ратне злочине.

Он истиче да је процесуирање ратних злочина највећи друштвени интерес и да је управо то разлог што је домаћим законодавством, а на основу међународних конвенција, прије свега женевских, прописано да гоњење за та кривична дјела никада не застаријева.

Братић напомиње да највеће капацитете за процесуирање злочина над Србима из 90-тих има Јавно тужилаштво Србије за ратне злочине, које, како оцјењује, посједује документацију и о злочину у Дервенти.

"У документацији и архиву Јавног тужилаштва за ратне злочине постоје одређени писани докази који указују на злочине и на извршиоце", рекао је Братић.

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Пет америчких истражилаца-тужилаца требало би у понедјељак, 20. јула, до допутују у Дервенту, гдје ће узети изјаве од осам логораша о страхотама које су претрпјели у злогласном логору за Србе у војном складишту Рабић 1992. године.

У Дервенти су током протеклог рата, док још није била ни формирана Војска Републике Српске, хрватске и муслиманске снаге напале локално српско становништво.

Формирани су логори за Србе, међу којима је најозлоглашенији био у Дому војске и на локацији Рабић, у којем је било заточено 120 Срба.

Кроз дервентске логоре укупно је прошло више стотина српских цивила.

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Тагови :

Дервента

Логор Рабић

логор

Ратни злочин

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