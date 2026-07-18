Долазак америчких истражилаца у Дервенту - политичка порука властима у Сарајеву

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Најављени долазак америчких истражилаца у Дервенту и њихово учешће у истраживању злочина над заробљеним Србима јесте политичка порука властима у Сарајеву, али и региону да злочини немају националност, рекао је Срни адвокат из Београда Душан Братић.
"Американци неће судити (починиоцима злочина који сада живе у САД), али могу помоћи у прикупљању и обезбеђивању доказа, а то је политичка порука", рекао је Братић, који је заступник породица жртава у предмету ратног злочина Хрватске над српским цивилима на Петровачкој и Приједорској цести.
Хроника
Рониоци извукли тијело мушкарца који се утопио код Бијељине
Братић сматра да има наде да ће се истина о страдању српског народа у ратовима деведесетих постати широко позната и поручује да никада не треба престати истраживати ратне злочине.
Он истиче да је процесуирање ратних злочина највећи друштвени интерес и да је управо то разлог што је домаћим законодавством, а на основу међународних конвенција, прије свега женевских, прописано да гоњење за та кривична дјела никада не застаријева.
Братић напомиње да највеће капацитете за процесуирање злочина над Србима из 90-тих има Јавно тужилаштво Србије за ратне злочине, које, како оцјењује, посједује документацију и о злочину у Дервенти.
"У документацији и архиву Јавног тужилаштва за ратне злочине постоје одређени писани докази који указују на злочине и на извршиоце", рекао је Братић.
Србија
Бернс: Српском патријарху омогућити да слободно улази на Косово
Пет америчких истражилаца-тужилаца требало би у понедјељак, 20. јула, до допутују у Дервенту, гдје ће узети изјаве од осам логораша о страхотама које су претрпјели у злогласном логору за Србе у војном складишту Рабић 1992. године.
У Дервенти су током протеклог рата, док још није била ни формирана Војска Републике Српске, хрватске и муслиманске снаге напале локално српско становништво.
Формирани су логори за Србе, међу којима је најозлоглашенији био у Дому војске и на локацији Рабић, у којем је било заточено 120 Срба.
Кроз дервентске логоре укупно је прошло више стотина српских цивила.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
16
11
16
07
15
57
15
56
15
43
Тренутно на програму