Застрашујући снимци из Москве: Гори Руски Амазон

Аутор:АТВ редакција
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Украјински дронови рано јутрос погодили су више циљева у Русији и на Криму, укључујући складиште нафте у Московској области и логистичке објекте компаније за интернет трговину Вајдберис.
У нападу на логистички центар Вајлдеберис у Котовску, у Тамбовској области, погинуло је седам радника, саопштиле су локалне власти.
Република Српска
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"Ројтерс" наводи да су вишеструки напади украјинских дронова изазвали пожаре у складишту јужно од Москве, као и у складишту нафте на ширем подручју руске пријестолнице.
Према информацијама које су објавили Телеграм канали АСТРА и Ексиленова+, дрон је погодио логистички комплекс у индустријском парку Котовск. Објекат је почео радити 2025. године.
Гувернер Тамбовске области Јевгениј Первишов саопштио је да је у нападу погинуло седам запосленика који су радили у ноћној смјени.
The scale of the fires in Moscow at this hour, unbelievable. pic.twitter.com/AGCezwOi1I— Jay in Kyiv (@JayinKyiv) July 18, 2026
Руски државни медији наводе да је неколико особа повријеђено.
Пожар је избио и у складишту у Електросталу, приближно 50 километара од Москве. Према каналу Ексиленова+, ријеч је о једном од најважнијих логистичких објеката те компаније када је ријеч о броју обрађених наруџби.
Пројект АСТРА објавио је да су аналитичари који се баве провјером података из отворених извора потврдили да је на тој локацији избио пожар.
Вајлдберис је највећа руска платформа за интернет куповину и водећа компанија на тамошњем тржишту електронске трговине. У медијима се често описује као руски еквивалент америчком Амазону.
Компанију је 2004. године покренула Татјана Бакалчук, бивша професорица енглеског језика.
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Посао је започела током породиљског одсуства, препродајући одјећу из њемачких каталога.
Током наредне двије деценије Вајлдберис је прерастао у пословно царство, захваљујући којем је Бакалчук постала једна од најбогатијих жена у регији.
Иако се компанија у почетку бавила искључиво продајом модне одјеће, данас послује као велика интернет тржница на којој хиљаде независних трговаца нуде производе из различитих категорија, од електронике и козметике до хране и потрепштина за домаћинство.
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