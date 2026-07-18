Камионом се закуцао у продавницу на бензинској пумпи

Аутор:АТВ редакција
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Једна особа је погинула, а двије су повријеђене након што је јуче, 17. јула камион ударио у зид продавнице у оквиру бензинске пумпе у турској провинцији Бурса.
Како преносе турски медији, камион се преврнуо након што је ударио у зид продавнице на бензинској пумпи у насељу Чакирца, у округу Изник.
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На мјесто несреће упућене су екипе Управе за ванредне ситуације (АФАД), жандармерије и ватрогасаца.
Повријеђени возач камиона Кудрет К. и радник бензинске пумпе Ибрахим Ј. превезени су у оближње болнице, гдје им је указана љекарска помоћ, преноси "Радиосарајево".
У току је истрага којом ће бити утврђене околности које су довеле до несреће.
HASSAS | Bursa'da kömür yüklü bir tır, benzin istasyonunun marketine girdi.— BPT (@bpthaber) July 17, 2026
— Kazada markette alışveriş yapan iki çocuk babası bir adam hayatını kaybetti. pic.twitter.com/rmNHv1k4GI
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