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Камионом се закуцао у продавницу на бензинској пумпи

Аутор:

АТВ редакција
18.07.2026 08:52

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Камионом се забио у бензинску пумпу
Фото: Screenshot / X

Једна особа је погинула, а двије су повријеђене након што је јуче, 17. јула камион ударио у зид продавнице у оквиру бензинске пумпе у турској провинцији Бурса.

Како преносе турски медији, камион се преврнуо након што је ударио у зид продавнице на бензинској пумпи у насељу Чакирца, у округу Изник.

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На мјесто несреће упућене су екипе Управе за ванредне ситуације (АФАД), жандармерије и ватрогасаца.

Повријеђени возач камиона Кудрет К. и радник бензинске пумпе Ибрахим Ј. превезени су у оближње болнице, гдје им је указана љекарска помоћ, преноси "Радиосарајево".

У току је истрага којом ће бити утврђене околности које су довеле до несреће.

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Тагови :

Саобраћајна несрећа

Turska

несрећа

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