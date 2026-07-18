Ужас: Погинуо тинејџер, ударила га два аутомобила

Аутор:АТВ редакција
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М. С. (17) погинуо је ноћас у саобраћајној несрећи која се око два сата послије поноћи догодила на магистралном путу Ужице-Пожега, у мјесту Горјани.
Према сазнањима из извора блиских истрази, малољетник се у тренутку несреће налазио на коловозу када је на њега налетио аутомобил којим је управљао двадесетогодишњи М. Г. из Пожеге.
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Од силине удара тијело младића је одбачено, а према истим информацијама, потом га је дјелимично закачило и друго возило, са регистарским ознакама Велике Плане, чији су се путници враћали са мора.
На лице мјеста убрзо су стигле екипе Хитне помоћи, али је дежурни љекар могао само да констатује смрт седамнаестогодишњака, преноси "Телеграф".
Увиђај су обавили припадници полиције и замјеник Основног јавног тужиоца, а саобраћај на овој дионици магистралног пута био је обустављен око два сата.
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Према незваничним информацијама, возач аутомобила који је први ударио пјешака имао је пробну возачку дозволу. Да ли је у тренутку несреће управљао возилом у складу са законским ограничењима, биће утврђено током даље истраге.
Пошто је овај дио магистралног пута покривен видео-надзором, очекује се да ће снимци камера помоћи у расвјетљавању свих околности које су довеле до трагедије.
Истрага је у току.
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