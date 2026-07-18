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Облаци долазе са сјевера, погледајте како иду према Бањалуци

Аутор:

Стеван Лулић
18.07.2026 09:24

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Кретање облака на метео радару
Фото: Screenshot

Метеоролози су овог викенда најавили промјену времена, а према неким прогнозама могуће су чак и суперћелијске олује у дијеловима Републике Српске.

На страници БХ Метео наводи се да су постепене промјене могуће већ од суботе, 18. јула.

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Најављене суперћелијске олује, ови дијелови су на удару

"Промјена времена постепено наступа од сутра (18.07.) уз локално јаче нестабилности па и могућност суперћелијске олује на сјеверозападу, сјеверу и сјевероистоку Босне", наводи БХ Метео.

Када је ријеч о јужнијим дијеловима, промјене долазе од недјеље, најављују метеоролози.

Облаци са сјевера иду према Бањалуци

Судећи према страници метео радар, облаци ће у Бањалуку стићи са сјевера.

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Међутим, пратећи кретање облака на поменутој страници, чини се да ће данашњи дан протећи без невремена.

Облаци ће се, како се може видјети, надвити над највећим градом Српске тек у вечерњим сатима.

Кретање облака можете пратити уживо на ОВОМ ЛИНКУ.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

Метео радар

невријеме

Бањалука

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