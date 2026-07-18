Облаци долазе са сјевера, погледајте како иду према Бањалуци

Аутор:Стеван Лулић
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Метеоролози су овог викенда најавили промјену времена, а према неким прогнозама могуће су чак и суперћелијске олује у дијеловима Републике Српске.
На страници БХ Метео наводи се да су постепене промјене могуће већ од суботе, 18. јула.
Друштво
Најављене суперћелијске олује, ови дијелови су на удару
"Промјена времена постепено наступа од сутра (18.07.) уз локално јаче нестабилности па и могућност суперћелијске олује на сјеверозападу, сјеверу и сјевероистоку Босне", наводи БХ Метео.
Када је ријеч о јужнијим дијеловима, промјене долазе од недјеље, најављују метеоролози.
Судећи према страници метео радар, облаци ће у Бањалуку стићи са сјевера.
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Међутим, пратећи кретање облака на поменутој страници, чини се да ће данашњи дан протећи без невремена.
Облаци ће се, како се може видјети, надвити над највећим градом Српске тек у вечерњим сатима.
Кретање облака можете пратити уживо на ОВОМ ЛИНКУ.
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