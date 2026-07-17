Коњица Жандармерије прошетала градом и одушевила Бањалучане

Аутор:АТВ редакција
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Патрола коњице Жандармерије Министарства унутрашњих послова /МУП/ Републике Српске прошетала је данас центром Бањалуке и привукла пажњу бројних грађана.
Многи су застали да их фотографишу, а најмлађи су били посебно одушевљени, саопштио је МУП на друштвеној мрежи "Инстаграм".
Коњи и њихови коњаници унијели су посебну атмосферу у градске улице, спајајући традицију, професионализам и присуство полиције на препознатљив начин, преноси Срна.
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