Заплијењено више од 700 дронова у градовима домаћинима Мундијала

Аутор:АТВ редакција
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Федерални истражни биро /ФБИ/ саопштио је да је, заједно са Одјељењем за државну безбједност, заплијенио више од 700 дронова који су кориштени у забрањеном ваздушном простору у 11 градова у САД у којима су се играле утакмице Свјетског првенства у фудбалу.
"Захваљујући координацији полицијских агенција без преседана, ФБИ и ДХС заплијенили су више од 700 дронова од почетка Свјетског првенства", наведено је у саопштењу ФБИ.
Првенство је почело 11. јуна, а утакмице су се играле у САД, Канади и Мексику. Финале је заказано за недјељу, 19. јул, преноси Срна.
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