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Заплијењено више од 700 дронова у градовима домаћинима Мундијала

Аутор:

АТВ редакција
17.07.2026 11:54

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Свјетско првенство 2026. - стадион у Ванкуверу
Фото: Tanjug/Darryl Dyck/The Canadian Press via AP

Федерални истражни биро /ФБИ/ саопштио је да је, заједно са Одјељењем за државну безбједност, заплијенио више од 700 дронова који су кориштени у забрањеном ваздушном простору у 11 градова у САД у којима су се играле утакмице Свјетског првенства у фудбалу.

"Захваљујући координацији полицијских агенција без преседана, ФБИ и ДХС заплијенили су више од 700 дронова од почетка Свјетског првенства", наведено је у саопштењу ФБИ.

Првенство је почело 11. јуна, а утакмице су се играле у САД, Канади и Мексику. Финале је заказано за недјељу, 19. јул, преноси Срна.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Свјетско првенство 2026

Мундијал 2026

Дронови

Сједињене Америчке Државе

ФБИ

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