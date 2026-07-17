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Леброн Џејмс "блокирао" НБА лигу: Како је бизнис од 76 милијарди долара стао због једног човјека

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АТВ редакција
17.07.2026 11:58

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Posle osam sezona, jednog šampionskog prstena i bezbroj oborenih rekorda, era Lebrona Džejmsa u Los Anđeles Lejkersima je završena.
Фото: Tanjug/AP Photo/Mark J. Terrill,File

Један од највећих кошаркаша свих времена Леброн Џејмс је слободан играч, а иако је од 1. јула могао потписати уговор с неком од 30 НБА франшиза, још увијек није донио одлуку, због чега је створио проблеме који раније нису виђени.

На Џејмсову одлуку гдје ће наставити каријеру након одласка из Лос Анђелес лејкерса чека се већ 17 дана, а нестрпљење је исказао и комесар НБА лиге Адам Силвер.

„Волио бих да већ објави своју одлуку како бисмо могли завршити распоред. Јер, као што можете замислити, зову нас клубови, телевизијске мреже и сви желе да се распоред коначно закључи. Његова одлука ће утицати на то како ћемо саставити распоред, укључујући утакмице прве седмице сезоне, божићни програм и остало“, рекао је Силвер.

Његови коментари поприлично добро описују стање у НБА лиги у контексту Џејмсове одлуке, а посебно важан дио изјаве односи се на власнике ТВ права.

Наиме, НБА лига је продала права на преносе утакмица за сљедећих 11 година за чак 76 милијарди долара, а купци су били Ен-Би-Си, Дизни и Амазон.

Ова три партнера прије сезоне, када се направи распоред, између себе дијеле преносе утакмица које се сматрају посебно важним. То укључује прву седмицу утакмица и сусрете на Божић, као и друге датуме на којима се очекује највећа гледаност.

За ове датуме бирају се екипе које су посебно атрактивне, а таква је свакако и франшиза за коју игра Џејмс, који је, рецимо, на Божић играо претходних 19 година.

Уз то, свака НБА екипа добија различит број утакмица које ће се преносити на нивоу цијелих Сједињених Америчких Држава. Свака од њих има најмање двије, али најатрактивније добијају више од 20.

Самим тим, чека се Џејмсова одлука како би се одлучило која екипа ће добити већи број утакмица које се преносе на националном нивоу и која ће играти на сваки од „битнијих“ датума у НБА сезони.

Како двије од три екипе које, према извјештајима из САД-а, имају шансу да доведу Џејмса долазе с номинално мањих тржишта (Кливленд и Минесота), ове франшизе сигурно неће добити повољан третман ако се Леброн одлучи да оде у другом смјеру. Трећа екипа долази из Филаделфије и може очекивати повољнији статус без обзира на Џејмсову одлуку.

Због оваквог стања дошло је до ситуације гдје један играч, истина један од највећих у историји кошарке, суштински бизнис вриједан 76 милијарди долара држи под својом контролом.

(Кликс)

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Тагови :

Леброн Џејмс

НБА

кошарка

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