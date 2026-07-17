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Прање новца у акцији ”Смаглер”: Поповићи пријављени због куповине осам некретнина вриједних 481.000 КМ

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Огњен Матавуљ
17.07.2026 12:01

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Прање новца у акцији ”Смаглер”: Поповићи пријављени због куповине осам некретнина вриједних 481.000 КМ
Фото: АТВ/Уступљена фотографија

Управа криминалистичке полиције МУП-а Републике Српске поднијела је извјештај Тужилаштву БиХ против Даниjела и Наташе Поповић из Добоја због прања новца у оквиру акције ”Смаглер”, у којој је ухапшено 20 нарко дилера.

Према наводима из извјештаја сумња се да су Поповићи новац од дроге ”прали” кроз куповину осам непокретности, вриједних 481.474 марака.

Знали да новац потиче из криминала

Из МУП-а Српске саопштено је да се Д.П. и Н.П. сумњиче да су од децембра 2019. до августа 2025. године држали, користили и располагали новцем за који су знали да потиче из криминалне активности, односно извршења кривичних дјела организованог криминала, неовлаштеног промета опојним дрогама и неовлаштеног промета оружјем.

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Без законитих прихода купили имовину вриједну 481.000 КМ

”Са циљем прикривања поријекла новца и имовинске користи прибављене извршењем кривичних дјела, наведена новчана средства употребили су за куповину осам непокретности на подручју Града Добоја у укупној вриједности од 481.474,20 КМ. Непокретности су регистроване на Н.П., иако исти нису располагали законитим приходима који би могли оправдати стицање наведене имовине, чиме су противправно стечену имовинску корист прикрили и укључили у легалне имовинске токове чиме су починили кривично дјело”, саопштио је МУП Српске.

Имовина блокирана након финансијске истраге

Додају да је Окружни суд у Добоју у октобру прошле године на наведеним становима одредио привремене мјере обезбјеђења забрана отуђења и оптерећења непокретности или стварних права уписаних на непокретности на основу финансијске истраге коју је спровео УКП МУП-а Републике Српске.

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”Подсјећамо, Управа за организовани и тешки криминалитет поднијела извјештаје о откривању починилаца кривичног дјела против више лица 22. августа 2025. године у оквиру оперативне акције `Смаглер`”, наводи се у саопштењу.

Оптужено 20 особа, шесторица већ пресуђена

Оптужницом у предмету ”Смаглер” обухваћено је укупно 20 особа. Након споразумног признања кривице у већ су осуђени Милан Паравац на пет година затвора, његов брат Никола Паравац на четири и по године, Душан Душанић на четири године и пет мјесеци. Немања Јовић (26), Срђан Макрић (33) звани Мамула и Душан Јаљиловић (30) звани Дуле осуђени на по три године.

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У оптуженичкој клупи су још и Дарио Јекић звани Јека коме се, осим трговине дрогом, на терет стављају паљевине возила, неовлаштено посједовање оружја, неовлаштено фотографисање... Оптужени су још и Михајло Вуковић, Александар Миладиновић, Дамир Дејановић, Бојан Тутњевић, Нермин Бећировић, Мишо Купрешак, Горан Лазић, Душан Окиљ, Милош Пејић, Дејан Кесер, Ђорђе Јеринић, Ненад Купрешак и Санин Салиховић.

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Тагови :

прање новца

Акција Смаглер

Тужилаштво БиХ

Добој

некретнине

организовани криминал

Данијела и Наташа Поповић

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