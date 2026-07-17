Прање новца у акцији ”Смаглер”: Поповићи пријављени због куповине осам некретнина вриједних 481.000 КМ

Аутор:Огњен Матавуљ
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Управа криминалистичке полиције МУП-а Републике Српске поднијела је извјештај Тужилаштву БиХ против Даниjела и Наташе Поповић из Добоја због прања новца у оквиру акције ”Смаглер”, у којој је ухапшено 20 нарко дилера.
Према наводима из извјештаја сумња се да су Поповићи новац од дроге ”прали” кроз куповину осам непокретности, вриједних 481.474 марака.
Из МУП-а Српске саопштено је да се Д.П. и Н.П. сумњиче да су од децембра 2019. до августа 2025. године држали, користили и располагали новцем за који су знали да потиче из криминалне активности, односно извршења кривичних дјела организованог криминала, неовлаштеног промета опојним дрогама и неовлаштеног промета оружјем.
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”Са циљем прикривања поријекла новца и имовинске користи прибављене извршењем кривичних дјела, наведена новчана средства употребили су за куповину осам непокретности на подручју Града Добоја у укупној вриједности од 481.474,20 КМ. Непокретности су регистроване на Н.П., иако исти нису располагали законитим приходима који би могли оправдати стицање наведене имовине, чиме су противправно стечену имовинску корист прикрили и укључили у легалне имовинске токове чиме су починили кривично дјело”, саопштио је МУП Српске.
Додају да је Окружни суд у Добоју у октобру прошле године на наведеним становима одредио привремене мјере обезбјеђења забрана отуђења и оптерећења непокретности или стварних права уписаних на непокретности на основу финансијске истраге коју је спровео УКП МУП-а Републике Српске.
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”Подсјећамо, Управа за организовани и тешки криминалитет поднијела извјештаје о откривању починилаца кривичног дјела против више лица 22. августа 2025. године у оквиру оперативне акције `Смаглер`”, наводи се у саопштењу.
Оптужницом у предмету ”Смаглер” обухваћено је укупно 20 особа. Након споразумног признања кривице у већ су осуђени Милан Паравац на пет година затвора, његов брат Никола Паравац на четири и по године, Душан Душанић на четири године и пет мјесеци. Немања Јовић (26), Срђан Макрић (33) звани Мамула и Душан Јаљиловић (30) звани Дуле осуђени на по три године.
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У оптуженичкој клупи су још и Дарио Јекић звани Јека коме се, осим трговине дрогом, на терет стављају паљевине возила, неовлаштено посједовање оружја, неовлаштено фотографисање... Оптужени су још и Михајло Вуковић, Александар Миладиновић, Дамир Дејановић, Бојан Тутњевић, Нермин Бећировић, Мишо Купрешак, Горан Лазић, Душан Окиљ, Милош Пејић, Дејан Кесер, Ђорђе Јеринић, Ненад Купрешак и Санин Салиховић.
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