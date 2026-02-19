Акција ”Смаглер”: Мамула и Дуле признали кривицу, осуђени на шест година затвора

Аутор:Огњен Матавуљ
19.02.2026
11:22
Коментари:0
Срђан Макрић (33) звани Мамула и Душан Јањиловић (30) звани Дуле, обојица из Добоја, осуђени су у Окружном суду у Добоју на по три године затвора због трговине дрогом.
Ради се о двојици оптужених из предмета ”Смаглер”, а пресуда је изречена након што је суд прихватио споразум о признању кривице који су оптужени склопили са добојским тужилаштвом.
Хроника
Обојица су оглашени кривим да су починили кривично дјело неовлаштена производња и промет дрогом.
Према оптужници Макрић је од фебруара до 22. августа прошле године у више наврата набављао и продавао кокаин и марихуану. Кокаин је чак мијешао са другим супстанцама како би добили на тежини. Јањиловића оптужница терети да је у више наврата продавао кокаин и спид.
Оптужницом је обухваћено још 18 особа. Првооптужени је Дарио Јекић звани Јека коме се, осим трговине дрогом, на терет стављају паљевине возила, неовлаштено посједовање оружја, неовлаштено фотографисање... У оптуженичкој клупи су још и Михајло Вуковић, Никола и Милан Паравац, Александар Миладиновић, Дамир Дејановић, Бојан Тутњевић, Нермин Бећировић, Душан Душанић, Немања Јовић, Мишо Купрешак, Горан Лазић, Душан Окиљ, Милош Пејић, Дејан Кесер, Ђорђе Јеринић, Ненад Купрешак и Санин Салиховић.
