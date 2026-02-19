Logo
Акција ”Смаглер”: Мамула и Дуле признали кривицу, осуђени на шест година затвора

Огњен Матавуљ

19.02.2026

11:22

Акција ”Смаглер”: Мамула и Дуле признали кривицу, осуђени на шест година затвора
Фото: АТВ/Уступљена фотографија

Срђан Макрић (33) звани Мамула и Душан Јањиловић (30) звани Дуле, обојица из Добоја, осуђени су у Окружном суду у Добоју на по три године затвора због трговине дрогом.

Ради се о двојици оптужених из предмета ”Смаглер”, а пресуда је изречена након што је суд прихватио споразум о признању кривице који су оптужени склопили са добојским тужилаштвом.

смаглер

Хроника

Паљење аута, дрога, оружје: 19 оптужених у великој акцији у Српској

Обојица су оглашени кривим да су починили кривично дјело неовлаштена производња и промет дрогом.

Према оптужници Макрић је од фебруара до 22. августа прошле године у више наврата набављао и продавао кокаин и марихуану. Кокаин је чак мијешао са другим супстанцама како би добили на тежини. Јањиловића оптужница терети да је у више наврата продавао кокаин и спид.

Оптужницом је обухваћено још 18 особа. Првооптужени је Дарио Јекић звани Јека коме се, осим трговине дрогом, на терет стављају паљевине возила, неовлаштено посједовање оружја, неовлаштено фотографисање... У оптуженичкој клупи су још и Михајло Вуковић, Никола и Милан Паравац, Александар Миладиновић, Дамир Дејановић, Бојан Тутњевић, Нермин Бећировић, Душан Душанић, Немања Јовић, Мишо Купрешак, Горан Лазић, Душан Окиљ, Милош Пејић, Дејан Кесер, Ђорђе Јеринић, Ненад Купрешак и Санин Салиховић.

Акција Смаглер

трговина дрогом

Дрога

пресуда

