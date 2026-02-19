На плочнику испред зграде пронађено тијело: Жена скочила са прозора стана?

Извор:
Тело непознате особе пронађено је синоћ на плочнику у Улици кнегиње Зорке на Врачару у Београду, а према незваничним сазнањима ријеч је о самоубиству скоком са прозора стана.
Како Курир сазнаје, надлежне службе су брзо изашле на терен након пријаве грађана који су примјетили тијело на тротоару. Полиција је одмах блокирала дио улице и обавила увиђај, а околности трагедије се утврђују.
- Према првим информацијама, нема елемената који би указивали на насилну смрт. Све указује на то да је ријеч о самоубиству и да је особа скочила са прозора стана - рекао је за Курир извор упознат са случајем.
Станари околних зграда наводе да су затечени призором. Истрага је у току.
