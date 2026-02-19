Кошарац: Република Српска има капацитете да у туризму хвата корак и са развијеним земљама

Извор:
Министар спољне трговине и економских односа у Савјету министара БиХ Сташа Кошарац рекао је данас у Београду да Република Српска има капацитет да хвата корак са развијеним земљама у области туризма.
Кошарац, који је присуствовао отварању Међународног сајма туризма и обишао туристичке штандове Републике Српске, рекао је Срни да је Република Српска представљена на мапи туризма Европе, региона и шире.
Он је навео да је за то заслужна кредибилна званична политика институција Републике Српске, напори финансијских и свих других институција Српске, као и локални напори како би се развиле туристичке дестинације.
Како је истакао, један од највидљивијих примјера да вриједи инвестирати у туризам јесте Олимпијски центар "Јахорна", којим су сви грађани Републике Српске поносни.
- Мислим да је то на мапи скијашког спорта можда сам врх дестинација - истакао је Кошарац.
С друге стране, каже он, треба истаћи напоре свих туристичких дестинација у Републици Српској и свих врста туризма, од вјерског, бањског, конгресног.
- Ту желимо уложити додатне напоре у инфраструктуру како бисмо могли да парирамо и другим земљама у окружењу - истакао је Кошарац.
Он је нагласио да Јахорина, Требиње, Андрићград, Бањалука и све друге средине имају шта да покажу и да Република Српска има ту врсту капацитета да хвата корак са развијеним земљама у том сегменту.
Кошарац је нагласио да ће једна од прилика да се представи Република Српска бити сигурно међународна изложба "Експо 2027" у Београду, гдје ће Република Српска имати свој врло кредибилан и садржајан наступ.
Он је захвалио Представништву Републике Српске у Београду, које даје снажну подршку развоју оваквих сајамских капацитета, као и Туристичкој организацији Републике Српске и ресорним министарствима у Влади Републике Српске.
Кошарац је навео да Министарство спољне трговине и економских односа у Савјету министара има координирајућу улогу када је у питању туризам.
- Ми обезбјеђујемо туристички сувернитет Републике Српске тиме што не дозвољавамо да се одређене одлуке доносе на нивоу институција БиХ у области туризма, а да претходно нема сагласности институција Српске - нагласио је Кошарац.
Према његовим ријечима, то потврђује чињеница да се управо и у области туризма Српска пита у Сарајеву.
- Интензивно радимо на меморандумима о сарадњи у области туризма са многим земљама у окружењу. Мислим да је то један добар модел напредовање наших туристичких радника и саме туристичке понуде Републике Српске - рекао је Кошарац.
Он је оцијенио да је туризам озбиљно потентна привредна грана Републике Српске, поред енергетике, те додао да ће институције Републике Српске наставити развој у том правцу.
- Као што у области енергетике биљежимо импозантне резултате, исто тако ћемо у области туризма биљежити озбиљне резултате по броју гостију и ноћења - рекао је Кошарац.
