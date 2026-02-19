Вожња са ниским притиском у гумама: Зашто је опасно?

Извор:
Б92
19.02.2026
13:23
Коментари:0
Одговарајући притисак у гумама је пресудан за безбједност аутомобила, али и за "здравље" самих гума - зими, притисак често опадне, па је неопходно да га чешће провјеравате него иначе.
Ако притисак у гумама није одговарајући, то утиче на вијек трајања гума и може бити веома опасно. Прописани притисак у гумама варира од возила до возила, а зависи од врсте гума, масе аутомобила и његовог оптерећења.
Препоручене информације о притиску у гумама обично се могу наћи на Б стубу аутомобила на страни возача или на унутрашњој страни поклопца резервоара за гориво. Ако их нема ни на једном од ових мјеста, сигурно ћете их наћи у приручнику аутомобила.
Провјера притиска у гумама и допумпавање су врло једноставне радње. Већина бензинских пумпи има компресор негдје са стране гдје ово можете да обавите бесплатно, преноси б92.
1. Паркирајте аутомобил тако да лијепо можете да дохватите све гуме компресором.
2. Клекните поред гуме чији притисак желите да провјерите (ако мислите да је нека посебно критична крените од ње, али провјерите све).
3. Одврните капицу вентила (налази се са унутрашње стране).
4. Ставите отвор компресора на вентил - провјерите да ли је лијепо "легао".
5. Погледајте шта показује казаљка компресора (ако је све како треба, показаће углавном 2-2.4 бара).
6. Ако је потребно, допумпајте гуму мало помало - стисните и држите кратко компресора.
7. Кад дођете до жељеног притиска, скините компресор и лијепо заврните назад капицу вентила .
8. Поновите ово за сваку гуму.
У зависности од тога колико возите, старости и стања гума, оптерећености аутомобила, спољашње температуре и многих других фактора, притисак ваздуха у гумама није константан, већ се често мијења, а понекад може значајно да опадне током времена.
Због тога се препоручује да редовно провјеравате притисак у гумама - нпр. сваки други пут када сипате гориво. Када је зима, међутим, ово би требало да радите чак и чешће, јер притисак у гумама пада отприлике 0,1 бар на сваких 10 степени Целзијуса мање.
Уколико је притисак ваздуха пренизак, површина са којом гума има контакт са коловозом се повећава. Као резултат, повећава се отпор, што на крају доводи до веће потрошње горива.
Такође, чак и уз мало одступање, гума се благо деформише и због тога се смањује стабилност у вожњи. У екстремним случајевима, ово може завршити трагично, посебно ако возите пребрзо у кривинама. Из истог разлога се повећава и пут кочења, а гуме могу чак и да пукну током вожње.
Још опаснији је превисок притисак у гумама. У овом случају се смањује површина са којом гума има контакт са коловозом. Ово смањује отпор котрљања и потрошњу горива, али у исто вријеме повећава хабање гуме на контактној површини. Тад, гума има дужи пут кочења и већу могућност проклизавања у кривинама. Повећава се и ризик од аквапланинга.
Аутомобилске гуме већине модела су обично надуване на притисак од 2 до 2,4 бара, а препоручена вриједност за ваш аутомобил, која је обично истакнута на наљепници негдје на аутомобилу (обично на оквиру врата), треба примјењивати током цијеле године јер не постоје различити бројеви за љето или зиму.
Старо мишљење возача је да су недовољно напумпане гуме боље за вожњу у зимским условима - у теорији је то донекле тачно, али ипак не довољно да би то оправдало ризик који са собом носе недовољно надуване гуме.
Савјет је да притисак ваздуха у гумама одржавате тачно онако како препоручује произвођач, како љети тако и зими.
