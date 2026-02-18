Шта се догађа са кочницама када аутомобил дуго стоји?

18.02.2026
Кочиони дискови и кочиони добоши израђени су од легуре челика, с мало антикорозивне обраде. Након само неколико сати стајања у влажном окружењу (поготово у зимским мјесецима кад су кочнице изложене и соли), на њиховим ће се површинама почети развијати слој хрђе.
Наравно, што дуже аутомобил стоји, то постаје све горе, нарочито на лоше дренираним паркирним површинама, које нису суве. Корозија ће се ширити, а пашће и способност кочница.
Када излазите први пут након неколико дана или седмица, узмите себи времена да неколико пута лагано притиснете и отпустите папучицу кочнице прије него што кренете.
Када кренете, учините исто, лагано стисните кочницу, а притом пазите да не угрожавате никог у саобраћају, посебно све које возе иза вас. Тако ћете уклонити површинску хрђу с кочница, односно спријечити пад њихов перформанси када их будете требали.
Такође, послушајте звук кочења, буде ли шкрипања и цвиљења и након што сте неколико пута притиснули кочницу, не би било лоше да вам стручњак погледа кочнице.
Препоручљиво је прије дужег стајања, у вожњи, на некој сувој подлози такође лагано стиснути кочнице да их очистите од прљавштине, пише ХАК Ревија.
