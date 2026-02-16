Реците "не" залеђеној шофершајбни: Сирће, алкохол и лук у борби против леда

Вјетробранска стакла прекривена ињем и ледом су највећа ноћна мора свих возача, који умјесто да само уђу у кола и крену на посао, ујутру морају ујутру да издвоје и до 30 минута да очисте шофершајбну и друга стакла на колима.

Срећом, постоје начини да се појава иња и леда спријечи, као и трикови за брже и лакше одлеђивање ако су се они већ појавили.

Сирће и вода су најбољи начин да заштитимо стакла

Сирће је један од најбољих начина да наша ветробранска стакла заштитимо од замрзавања, односно стварања иња и леда у хладним зимским ноћима. Све што је потребно јесте да у боцу са распршивачем сипамо сирће и воду у односу 3 према 1 (три четвртине сирћета и једна четвртина воде).

Друштво БОРС оштро осудио концерт Томпсона: Његови концерти шире усташку идеологију

Таквим раствором треба напрскати шофершајбну, бочна стакла и ретровизоре, најбоље увече прије него што температуре падну испод нуле, а затим и добро пребрисати стакла крпом или пешкиром, како би се раствор равномерно распоредио по површини. Сирћетна киселина ће снизити температуру на којој вода мрзне, захваљујући чему се на нашим шоферкама неће стварати лед.

Лук и кромпир такође спријечавану појаву леда на стаклима

У борби са појавом иња и леда на вјетробранским стаклима су се добро показале чак и неке намирнице, а праве звезде у овој категорији су лук и кромпир. Од њих се, додуше, не праве никакви раствори, већ се њихове полутке користе за премаз шофершајбне и других стакала прије него што се температуре спусте испод нуле.

Шећер који се налази у луку и кромпиру направиће природну баријеру на стаклу и тако спријечити појаву иња и леда на његовој површини, тако да ће она ујутру бити чиста, а ви спремни за полазак на посао. Једино о чему треба водити рачуна је да комадићи поврћа не остану на стаклу, јер тако можете смањити видљивост и отежати управљање возилом.

Уколико се лед већ створио, у помоћ "прискаче" алкохол

Уколико су се иње и лед ипак "нахватали" на ветробранском стаклу, најбољи савезник у борби са њима јесте алкохолни раствор који, попут оног са сирћетом, можете направити сами код куће. Довољно је да у размјери 2 према 1 помијешате воду и обичан 70-процентни алкохол, тим раствором попрскате стакла и сачекате неколико минута како би се лед отопио. Након тога шпатулом за лед само одстраните све са стакала и спремни сте да кренете! Овај чаробни спреј за одмрзавање можете обогатити и са пар капи течности за прање судова, нарочито уколико су стакла од претходне вожње остала благо запрљана.

Шта не смемо никако радити када је шоферка прекривена ињем и ледом

Највећа грешка коју возачи непромишљено начине јесте одлеђивање стакала топлом водом - полијевањем из флаше или канте или коришћењем помоћних средстава. Овакав данак неискуству најчешће има катастрофалне последице, будући да велика промјена у температурама доводи до пуцања ветробранског стакла. Дакле, сви они трикови са кесом вруће воде, врућим пешкирима и слично неће донијети ништа добро.

Осим тога, возачи често сврате и на самоуслужну перионицу, како би водом под великим притиском скинули наслаге иња и леда, али је то једнако лоша идеја као и горенаведени трикови. Резултат може бити исти, ако не и гори, премда се врућа вода из "пиштоља" на самоуслужним перионицама може слити и на остала стакла и изазвати и њихово пуцање.