БОРС оштро осудио концерт Томпсона: Његови концерти шире усташку идеологију

16.02.2026
08:45
Борачка организација Републике Српске оштро осуђује одлуку власти ФБиХ да дозволе да хрватски музичар Марко Перковић Томпсон организује концерт у Широком Бријегу, као и најаву да ће му бити дозвољено одржавање још концерта на подручју Херцеговине међу којима ће први бити у Мостару.
"Томпсонови концерти представљају отворено ширење усташке идеологије, на њима се узвикују покличи којих се сви нормални људи стиде, покличи који вријеђању српски народ као конститутиван народ у БиХ, што је већ довољан разлог да се ови концерти забране. Под овим усташким покличима је извршен геноцид над српским народом у Другом свјетском рату као и бројни злочини и током протеклог Одбрамбено-отаџбинског рата. Дозвољавање да се ова идеологија отворено шири и промовише представља цивилизацијски корак уназад и озбиљно узнемирава све антифашисте који су се током 20. вијека борили против фашизма и нацизма на овим просторима, међу којима је био највећи број Срба", истиче се у саопштењу БОРС-а.
Како се даље додаје, данашња Европа саграђена је управо на антифашизму због чега се узвикивање оваквих порука и ширење фашистичке идеологије у Европи кажњава, па би надлежне власти и институције БиХ, уколико заиста желе да воде ову земљу европским путем, могле за почетак бар забранити одржавање оваквих концерата.
Борачка организација Републике Српске позива институције Републике Српске и све представнике српског народа у заједнички органима БиХ да реагују у складу са законом, да испитају околности одржавања овог догађаја и предузму адекватне мјере ради спречавања ширења фашистичке и нацистичке идеологије и симболике у јавном простору.
